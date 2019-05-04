【新界行山路線】鹿頸南涌出發尋屏嘉石澗壺穴　兼挑戰八仙嶺群峰

屏嘉石澗下游的石崖上有一群外觀奇特的壺穴，然而由於難度較高及準確位置不明，所以一直沒有探遊過，直至幾天前有遠足隊下山時經過壺穴群，相信能力上可應付到，趁是日天氣仍佳，決定前遊。另外，八仙嶺群峰至屏風山都有一段時間沒走過，趁機再看看船灣海一帶風光，基於時間所限在鶴藪作結，並成為歷來首次在鶴藪結束的行程。

屏嘉壺穴（北潭坳Blog提供）

日期：2019年3月13日（三） 路線：南涌—鹿頸林屋—屏嘉石澗壺穴群—下七木橋—上七木橋—橫山腳廢村—八仙嶺自然教育徑—八仙嶺群峰—黃嶺—屏風山—鶴藪 天氣：晴轉雲

下午一點半從南涌出發，沿馬路拐進南涌谷深處，南涌谷荒廢魚塘處處，不時有候鳥群在塘邊草地覓食，生態盎然，同時位置較為偏遠，沒有太多三層高的新丁屋建成，故農村面貌得以維持。在中段左轉往鹿頸林屋，路口寫上「非請勿進」四字，好不嚇人，但字跡較舊，而且遠足隊幾天前才到過，應該沒大問題吧？在魚塘間穿插，近十分鐘步程到鹿頸林屋村。

南涌和鹿頸都是以魚塘為主的谷地，兩谷間隔了座山頭，裡面的村落名字大多很淺白，最後一字是「屋」，前面冠上族人的姓氏，再前面是所在地方，唯獨鹿頸林屋不在鹿頸，而在南涌，連民政事務總署的鄉村範圍圖都說了鹿頸林屋在南涌，叫「鹿頸林屋」而非「南涌林屋」似乎是某些歷史原因？

鹿頸林屋村以寮屋為主，部分已荒廢的寮屋，在長期風吹雨打下，外層鐵皮脫落，露出紅紅磚瓦。到達馬路盡頭，看到村民自行製作的「嘉龍潭」指示牌，代表方向沒錯了，然而經過林屋時卻受犬隻熱烈歡迎，相信路口的「非請勿進」四字旨在提醒村裡有惡犬，而並非真正不歡迎遠足人士。

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+ 4 + 3 + 2

很快到達屏嘉石澗下游，首先憑遠足隊標記，在旁邊樹林繞過，那段繞徑似是剛打通的樣子，很多樹枝、藤蔓阻路，相當費力。接回澗道，上走一片斜度約二分一的石坡，就可以看到奇特有趣的壺穴群，它們更排成一行，因為雨季期間那裡水流湍急，加上部分位置石面較脆弱，結果在湍急流水與山上碎石的長期衝擊下穿孔並形成壺穴。至於壺穴下方乃深不見底的「石板潭」，亦稱「嘉龍潭」，據說潭內有嘉龍魚而名。

欣賞過壺穴群，還要上走一段澗道才到出口，之後再沿小徑上約兩分鐘就回到馬路了，逗留在澗道的時間剛好半小時。行程當然沒有那麼快才完結，事實上只是開端，沿馬路繼續上行，十分鐘左右到盡頭，再走前一點是「橋山橋」。橋山橋位處屏嘉石澗之上，土名「大瀝」，建於衛奕信徑工程期間。

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+ 19 + 18 + 17

過了橋山橋，循例在十柱八角建築風格的尤德亭鳥瞰鹿頸谷、南涌谷及沙頭角區景致，接著就沿石砌的橫七古道步進深山。下七木橋村離尤德亭僅約五分鐘步程，荒廢良久，屋舍被野草重包圍。上山期間，右轉離開古道主徑，探索上七木橋廢村。很少遠足者會踏足上七木橋村，兩年多沒到過，村前的小古道變得難走了，環境更身處野豬林中，泥土被搗得很鬆散。在上七木橋村逗留約十分鐘，規模似乎不太小，其中一處遍地廢屋碎片，看來被閃電擊個正著。

由於在村裡找不到其他小徑，原路返回，經橫七古道繼續上山，過了上黃嶺的路口，抵達海拔約250米的橫山腳高台廢田地帶，高台深處叢林中有兩座小村，現時當然已廢棄了，屋舍塗層大多脫落並露出大小不一的石塊，顯示村民昔日建屋時都採用就地取材的方法。在橫山腳上村及下村先後「打卡」，再走幾分鐘接八仙嶺自然教育徑，其後路況再趨於上行，直至海拔約350的八仙嶺上山路口為止。

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+ 21 + 20 + 19

由路口至海拔511米的仙姑峰是幾乎無間斷的上山樓梯，相信是全天最辛苦的一段，但起碼較夏日好得多。仙姑峰是八仙嶺群峰最東的山頭，從東至西，其餘「七仙」依次為湘子峰、采和峰、曹舅峰、拐李峰、果老峰、鍾離峰與純陽峰，高度趨於向上，當中采和峰海拔489米，為「八仙」中最低，而純陽峰海拔590米，為「八仙」中最高。事隔四年多，漁護署又為八仙嶺換上新名牌，有點意想不到，可能舊名牌以凸字設計，在惡劣天氣下字跡容易脫落，令遊人產生不便之餘也為山上帶來垃圾。

雖然當日為股市交易日，八仙嶺上仍見幾組遊人，絕大部分從西面而至的（當時已過四點）。在「八仙」上上落落，可鳥瞰船灣及大尾篤群村全貌，同時聽到龍尾灘工程發出的聲響，那裡將是新界北（大埔及北區）的首個泳灘。下午五點，還有超過七公里路要走，此時以鶴藪作終點已成定局，如時間尚早坳仔還會考慮經沙螺洞往大埔。沿八仙嶺山脊（衛奕信徑第九段）繼續西行，經過犁壁山、黃嶺及屏風山，不過衛奕信徑不經其山頂，當日就順道登犁壁山及黃嶺頂賞景。犁壁山頂海拔550米，沒有明顯測量柱或名牌，南面則是險峻的崖壁；至於黃嶺頂海拔639米，是新界北的最高點，南面有大量支路通往沙螺洞、洞梓或布心排等地。

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+ 30 + 29 + 28

過了屏風山就要沿樓梯直降鶴藪，小心下行，避免摔倒及對膝部造成負面影響。到了馬路，進入行程尾聲，再走約兩公里馬路，穿過鶴藪水塘主壩，最後七點鐘回到小巴站作結，剛好有台小巴進來，很快就能上車，可以早點回家晚飯。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】

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