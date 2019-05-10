【歐霸】阿列沙巴拿加由鬧劇主角變英雄　連救兩12碼力克法蘭克福

「倫敦雙雄」承接英超球隊在歐聯的強勢，攜手晉級歐霸4強。當中車路士與法蘭克福在法定時間打成1：1，力戰120分鐘後未能分出勝負，以最殘酷的互射12碼決定晉級誰屬，車路士門將阿列沙巴拿加上次在聯賽盃決賽成為鬧劇主角一幕仍令人記憶猶新，今仗卻成為撲出兩球12碼的晉級功臣。

本周中的歐洲賽事，最高興的必定是一眾英格蘭球迷。利物浦與熱刺分別在歐聯先後奇蹟反勝晉級，來到歐霸同樣保持強勢，車路士與阿仙奴將在決賽上演「倫敦打吡」。

相對阿仙奴而言，車路士的晉級過程更為驚險。首回合與法蘭克福打成1：1平手，重返主場的車路士未見有特別優勢，28分鐘夏薩特在左路引來數名法蘭克福球員防守，再傳給入楔的羅夫度斯卓克，窄角度射遠柱終於先開紀錄。不過，「藍軍」在易邊後4分鐘便失守，今季大勇的盧卡祖域面對阿列沙巴拿加單刀得手，在49分鐘扳成平手，雙方在法定時間未有再改寫紀錄，進入加時階段。

羅夫度斯卓克在上半場為車路士先開紀錄。（路透社）

盧卡祖域雖然在下半場初段追平，但未能帶領球隊躋身決賽。（路透社）

雖然車路士在加時下半場曾經將皮球送入網內，不過隊長艾斯派古達衝撞門將，犯規在先入球無效，兩軍需以互射12碼分勝負。艾斯派古達在第2輪宴客，但門將阿列沙巴拿加在第4及第5輪連救兩球12碼，結果車路士互射12碼以4：3擊敗法蘭克福，晉級歐霸決賽。

艾斯派古達在加時下半場衝撞門將，入球無效。（路透社）

艾斯派古達是車路士唯一射失12碼的球員，幸未成球隊輸波罪人。（路透社）

車路士上次在聯賽盃決賽，與曼城踢足120分鐘未分勝負，當時發生「換人鬧劇」，阿列沙巴拿加拒絕被換出，最後球隊在12碼不敵曼城。時隔2個半月，車路士再度以互射12碼分勝負，主帥沙利在加時上半場已作出第4個換人調動，未有換入後備門將卡巴尼路，而阿列沙巴拿加亦「做齣好戲」，連撲兩個12碼，成為球隊晉級功臣。

阿列沙巴拿加在聯賽盃決賽抗拒被換出的一幕，相信不少人依然歷歷在目。（Getty Images）

阿列沙巴拿加今場連救兩12碼

阿列沙巴拿加在賽後表示已從聯賽盃決賽一役中學習，重新出發，「在互射12碼階段取勝需要一定運氣，而我們面對法蘭克福般的強敵，很高興可以擊敗對手晉級。聯賽盃決賽已成過去，該次給予我一個十分好的反省機會，亦是一個學習機會，我向球隊上下道歉後，繼續努力為每仗作好準備。」

阿列沙巴拿加連救兩球12碼，成為球隊的晉級功臣。（路透社）

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