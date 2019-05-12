【英超】曼城利物浦隔空爭標　或演史上首場冠軍附加賽？

英超錦標誰屬，戰至最後一輪依然未分勝負，曼城及利物浦在今日（12日）的「英超煞科日」分途出擊，決出英超冠軍。曼城領先利物浦1分，仍有些微可能出現英超史上首次，以一場過形式的附加賽決定冠軍誰屬。

今季英超聯賽扣人心弦，兩支領先球隊曼城及利物浦，今季超過30次互換榜首位置，成為近年最激烈的一季。利物浦上仗在比賽末段憑奧歷治的入球絕殺紐卡素；曼城則由隊長高柏尼的世界波一箭定江山，險勝李斯特城，使兩軍需要戰至最後一輪賽事才決出今季冠軍。

曼城隊長高柏尼上仗射入世界波，一箭定江山，險勝李斯特城。（路透社）

曼城暫時以95分高踞榜首，暫時以1分之微力壓利物浦。曼城將作客白禮頓，而利物浦則主場硬撼狼隊，只要曼城全取3分，便即可衛冕。

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利物浦在上仗聯賽在末段憑奧歷治的入球，絕殺紐卡素全取3分。（路透社）

倘若兩支爭標球隊戰畢最後一輪後，在得分﹑得失球差及得﹑失球數字相同的話，英超賽會將以一場過的附加賽定勝負，但英超成立至今未曾試過這局面，在今季有些微機會成真。

曼城在得失球差較利物浦多4球的優勢，一共攻入91球，而利物浦則錄得87球，兩軍至今同樣失22球。他們在最後一輪或有機會做到得分﹑得球﹑失球及得失球差4方面相同的罕見情況。

兩軍主帥高普及哥迪奧拿鬥得激烈，戰至最後一輪才決出冠軍誰屬。（Getty Images）

假如曼城以4球不敵白禮頓，而利物浦亦與狼隊賽和4：4，便有望上演英超史上首場冠軍附加賽。一旦須以冠軍附加賽決出冠軍，將在中立場舉辦賽事，大有可能在最具代表性的溫布萊球場舉行。

白禮頓及狼隊（圖）在最後一輪聯賽或能左右大局。（路透社）