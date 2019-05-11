【英超】曼聯公布靴里拉季尾離隊　「不捨奧脫福球迷歡呼聲」

曼聯中場安達靴里拉（Ander Herrera）一直未與球隊續約，會方今日（11日）在官方Twitter上載短片，公布該名西班牙球員季後離隊。靴里拉在短片中表示，在曼聯度過5年的美好時光。盛傳他將轉投法甲豪門巴黎聖日耳門。

西班牙中場安達靴里拉於2014年由時任領隊雲高爾從畢爾包羅致到「紅魔」。靴里拉在曼聯5個球季上陣189場，攻入20球。他向以拚搏見稱，攻守兼備，堪稱球隊的「無名英雄」。他曾被前領隊摩連奴委以緊盯夏薩特的重任，成為他在曼聯數季以來最為人熟悉的一仗；他亦曾獲選為2016/17球季曼聯最佳球員。

當年靴里拉緊纏夏薩特，成為他在曼聯的代表作之一。（Getty Images）

靴里拉一向相當拼命，所以包括摩連奴在內的3位領隊亦喜愛派他上陣。（Getty Images）

可是，29歲的靴里拉季後與曼聯約滿，雖然曼聯希望靴里拉留隊，但經過數次的洽談，雙方未達共識。

曼聯在官方Twitter上載短片，靴里拉在片中透露在曼聯的心路歷程：「曼聯是一家深受愛戴的球會，球迷不計其數。自我首次披上曼聯戰衣，我深明這支球隊背後的意義，我已感到十分特別，使我在場上不論勝負亦傾盡全力。我不會忘記在曼聯上陣的近200場賽事，能夠於英格蘭最偉大球會效力是我的光榮，衷心感謝在曼聯的5年時光。」

靴里拉將不會與曼聯續約，盛傳來季將加盟巴黎聖日耳門。（Getty Images）

靴里拉接受曼聯官方網站專訪時又指，離開曼聯是困難的決定，並再次感謝世界各地的曼聯球迷：「離開曼聯並不是一個容易的決定，因為我在這裏過得十分高興。最不捨的必定是一眾球迷，每次在奧脫福聽到球迷高呼自己的名字，這種感覺難以忘懷，他們不論在主場或作客亦給予我相當多的支持，我為了球迷而傾盡自己的一切。」

靴里拉指離隊是個困難決定，而他亦十分不捨主場球迷的歡呼聲。（Getty Images）