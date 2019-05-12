【足總盃】郭嘉諾將約滿元朗　望自我重整：「他日回歸港超奪冠」

季初因尋覓贊助商而延遲成軍，佳聯元朗陣中主要以年青球員加上數名巴西外援組成，加上從足總借得「熱血教練」郭嘉諾領軍。球隊今季能晉級兩項盃賽四強，可謂「以蔗渣價錢踢出燒鵝味道」。 不過，元朗在足總盃準決賽以兩球之差不敵冠忠南區，今個球季空手而回，主教練郭嘉諾更將約滿離任。他指球隊下季很大機會繼續於港超聯亮相，不過自己就會專注考取教練牌照，再慢慢考慮未來動向。

元朗無緣於一季兩度殺入決賽，惟郭嘉諾賽後大讚麾下賣力，或許只是差點運氣，「以元朗的資源及人腳，相信我們是支很值得尊敬的球隊，所有球員都打出拚勁。球隊在卡立轉為本地球員後，始終未能引入外援，再因把握力欠奉而輸掉一場『五五波』，也是沒辦法。」

元朗今季由幾位巴西外援支撐，如後防重心法比奧，以及前線的基爾頓（中）及慕沙。（袁志浩攝）

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元朗有望續戰港超 郭嘉諾：考慮如何幫助香港足球更多

郭嘉諾早前曾說過，希望以錦標吸引贊助商投資。雖然結果冠軍美夢成空，但他坦言相信球隊來季會繼續於港超作賽。「下季人腳未知，不過肯定很多球員已跟其他球隊簽約；其他球員希望亦可留下來，延續元朗一貫的搏鬥精神。球會正跟部分球員談續約，相信這代表了延續性」，郭嘉諾說。

郭嘉諾指元朗來季人腳或有變動，因陣中不少球員已遭其他球隊羅致，有傳慕沙（右）是其中之一。（袁志浩攝）

隨着球季快將完結，郭嘉諾將約滿元朗，而他與港隊的合同亦在6月完結，他透露今季兼顧港足、元朗及青年軍工作，甚為艱難，來季或有機會不再執教港超球會，「其實這對三支球隊都不公平，現時沒有跟任何球隊簽約，是否續約港隊仍未決定。」他正就讀亞洲足協專業教練牌照，課程有望於11月完成，故希望在未來半年，想清楚今後去向，「這六個月會好好考慮，如何才可幫助香港足球最多？今年得着很多，距離冠軍很近，所以想重整自己，他日回來港超贏冠軍。」

郭嘉諾將約滿離開元朗，賽後他跟部份球迷握手致意。（袁志浩攝）

南區本季對傑志佔優 夏志明：很期待取得亞洲賽資格

至於南區晉級至5月25日舉行的決賽，與衛冕的傑志爭奪冠軍。主帥鄭兆聰指傑志近兩年半內，每入決賽未嘗一敗，相信要打破宿命有一定難度。他笑言「相當頭痛」，今晚會開始着手備戰計劃。而是役入球功臣夏志明，則稱南區今季對傑志佔優（1勝2和），「我們對進攻型球隊（傑志）有優勢，是『格食格』。今季球員都很熱血，不會讓他們在大球場有個舒服的下午」。

南區殺入決賽，一旦勝出除了打破多年錦標荒，更有望參加來屆亞協盃。「子彈」稱無論個人及球會，對此均十分重視，「Ricky說了很多次，他想帶領這原班人馬，踢一次亞洲賽，其實自己亦很想達成。上次我跟球隊出外踢亞洲賽，已數到由傑志外借晨曦的年代（2013年），過了這麼久，自己亦很期待。」

南區跟亞洲賽資格只差一步，期待已久的夏志明賽後振臂高呼。（袁志浩攝）

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