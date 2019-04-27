【菁英盃】理文暴雨中連入兩球　加時3：2挫元朗奪隊史首冠

對於佳聯元朗及理文兩支同樣起用年輕球員為主的球隊而言，菁英盃無疑極具意義，除了證明青訓工作的成功，兩隊亦各有目標：理文力爭成軍以來首座錦標，也希望以一個冠軍逆轉全季的失望；元朗則希望首奪菁英盃、同時連續兩季獲盃賽冠軍。 下半場的雷雨下，兩軍在尾段鬥得激烈，戰至加時，理文有了上周的雨戰經驗終成為贏家，以3：2險勝元朗，奪得隊史首個錦標。 攝影：梁鵬威、袁志浩

賽事早段，兩軍鬥志顯然十分旺盛，中場埋牙肉搏的場面不少，站穩陣腳後，元朗的攻勢更加「入肉」，亦給予理文門將袁皓俊不少表演機會。

9分鐘，基爾頓右路畸角位開出罰球斬中，混戰過後，王睿在禁區頂後上補射，門前理文後衛加一腳幾乎「擺烏龍」，袁皓俊及時叉出底線。15分鐘，陳柏衡左路傳中幾乎笠死袁皓俊，「肥袁」及時將皮球托出楣頂。23分鐘，基斯後場截球後自行中路突破，再直傳予慕沙半單刀，這位巴西前鋒射地波又被袁皓俊擋出；26分鐘，基爾頓禁區頂撞射雖急勁，但未能命中目標。

今場菁英盃決賽，對元朗與理文同樣別具意義。（袁志浩攝）

今場菁英盃決賽，對元朗與理文同樣別具意義。（袁志浩攝）

相對之下，理文則顯得進攻乏力，尤其尼迪利遭基斯牢牢看管，史提芬彭利拿又墮得較後下，令尼迪利孤立無援，偶爾的長傳亦難令準繩。29分鐘，理文終於作出第一次射門，但尼迪利在十二碼點附近射彈地波被陳嘉豪接實。33分鐘，理文大路角球彎向遠柱，干沙利斯接應勁射但已出柱邊。雖有兩次「近磅」機會，但主導權仍落在元朗手中，37分鐘，王睿右路窄角度勁射又被袁皓俊救出，隨後的角球，陳廣豪一輸混戰後起腳怒射僅僅在楣頂掠過。

+ 3 + 2

比賽進行至20分鐘左右，旺角已開始下雨，到半場休息時雨勢加劇、亦即開始出現雷聲，兩邊龍門後無上蓋看台的球迷都紛紛移師有蓋看台觀賽，儘管大雨滂沱，但半場休息15分鐘後比賽繼續進行，當時草地狀況跟上半場大相逕庭，大雨加上輕微積水，兩軍再開始作賽時出現不少誤傳、跣腳等場面，元朗亦難以重獲上半場的優勢，雨愈下愈大，上周曾在雨戰中擊敗飛馬的理文終在61分鐘打開紀錄，史提芬彭利拿右路傳地波予後上的沙普夫撞射入網成1：0。63分鐘，後備入替的卡立施遠射又被袁皓俊救出。

在下半場雨勢加劇，球場亦出現積水。（梁鵬威攝）

豪雨令旺角場草地積水，皮球難以運行之餘，球員稍有碰接即水花四濺，縱有雷聲，上周同樣在惡劣天氣下主吹香港飛馬對理文一戰的主裁判何煒昇，一直未有意暫停賽事。75分鐘理文再擴大比數，由黃炎堃近門撞入，「波仔」取得倒戈入球後激情慶祝。但僅1分鐘後，入球功臣黃炎堃門前擺烏龍，助元朗扳回一球。79分鐘，基爾頓右路開出罰球幾乎直接入網，又遭袁皓俊救出。

理文其後再有大好機會擴大比數，但史提芬彭利拿起腳被救出、尼迪利欲補出又遭護空門，最後鄭兆均再射又炒高。89分鐘，不斷施壓的元朗終有收穫，羅振庭門前撞入追成2：2。

羅振庭在末段門前撞入，為元朗追成2：2平手，賽事進入加時決勝負。（袁志浩攝）

元朗連追兩球扳和後，一眾球員衝入球場內慶祝。（袁志浩攝）

加時10分鐘，理文長傳予前線的尼迪利，看守尼迪利的王睿與出迎的門將陳嘉豪發生誤會，讓尼迪利得以面對空門，但這位前鋒起腳竟中柱。加時22分鐘，基爾頓在左路擺過陳銘剛，惟遭對手拉衫侵犯跌倒時拉傷右邊大腿，需由杜馬思入替，在元朗的角球攻勢中，基斯疑因與對手推撞，遭球證直接出示紅牌驅逐，理文在下一個角球攻勢即由干沙利斯頂入，在117分鐘再次超前成3:2。

完場前法比奧30碼遠射又遭袁皓俊救出楣頂，隨後的角球攻勢，元朗幾乎門前撞入但又遭解圍出底線，元朗再一次角球，法比奧門前炒高，錯失再次追平的黃金機會。理文終以3：2擊敗元朗，首次奪得菁英盃，亦是理文獨立成軍以來第一個錦標。

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