【F1．西班牙站】平治再次包辦冠亞軍　紅牛韋斯達賓挫法拉利摘季

法拉利在冬測時於西班牙的加泰隆尼亞賽車場獨領風騷，但來到西班牙站，同一個賽車場，他們在周日（12日）舉行的正賽表現仍是那麼的無力。 平治連續5站包辦分站冠亞軍，咸美頓起步爬過保達斯成分站冠軍，紅牛的韋斯達賓力壓法拉利雙雄，奪得這一站季軍。

排第2出賽的咸美頓以出色的起步，追上保達斯並走到內線，與此同時法拉利的德國車手華迪爾，亦多得保達斯起步不佳，走到該名芬蘭車手的外檔，但剎車鎖轆，爬頭失敗，而咸美頓就成功搶走了領先位置。多得華迪爾爬頭失敗一度衝出賽道，韋斯達賓乘勢於3號彎殺上第3位。

咸美頓乘保達斯起步出問題取得領先位置。（路透社）

韋斯達賓力壓法拉利奪得今站亞軍。（Getty Images）

雖然第46圈有麥拿侖洛里士與Racing Point車手史杜爾相撞，賽會要出動安全車，但對賽事未有太多影響，最終咸美頓首先回到終點，並創下最快圈速，盡掃26分。至於保達斯就以亞軍完成比賽，他賽後表示自己首次遇上這樣的起步問題。現時以105分排車手榜第2的保達斯說：「起步我遇上了離合器出問題，那種震動我從未遇過。這有點令人心煩，因為我從那時已輸了比賽。」

賽事未有因為安全車出動而有太大變化。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

韋斯達賓：早知可與法拉利一戰

法拉利被視為可與平治爭標的車隊，但今站表現繼續強差人意，今仗以第4完成賽事的4屆世界冠軍華迪爾，賽後直認是自己輸掉了比賽：「在第一個彎後，我的輪胎就出現了嚴重磨蝕。不過，我深明那裏是對平治下手的唯一機會。可惜我做得不夠好，然後我就這樣丟掉自己的比賽。安全車出動令我們有了希望，但我們的速度與Max（韋斯達賓）相同，所以很難，或甚是不可能超越他。」

韋斯達賓仍是對戰車表現有不滿。（Getty Images）

韋斯達賓似乎不介意，外界較看重平治及法拉利：「你永遠說不準，但我就知道車隊有力與法拉利一戰。」連續兩年於西班牙站奪標，韋斯達賓始終對戰車表現不滿：「今站（表現）算是不錯，但仍是不及平治那麼好。」韋斯達賓又指仍有大量地方可以改進，但現時「能追得上法拉利」」，為此自己感到高興。