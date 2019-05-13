【拳擊】潘啟情點數不敵中國李翔　失落世青冠軍

WBO輕蠅量級世界青年冠軍戰今日灣仔會展開戰，香港選手潘啟情（Raymond）與中國李翔激戰10回合後，終以點數不敵中國李翔，未能衝擊世青冠軍。

成為職業拳擊手接近3年，潘啟情終迎來期待以久的世青冠軍戰。繼續以「MastaMic 」的音樂進場，惟有別以往於會展作賽，今天的他穿起白色背心外套，揮着拳、伴着節奏步步走近擂台的眼神更特別凌厲。

香港拳手潘啟情，未能如願衝擊世青冠軍。（盧翊銘攝）

潘啟情經過苦練後進步不少，可惜還是與世青冠軍無緣。（盧翊銘攝）

「世青冠軍」，一個由出道開始已掛在嘴邊的名銜，為了目標、為了夢想，Raymond賽前更加在菲律賓集訓近兩個月。

賽事為10回合，雙方開局為試探性質，但Raymond以重拳為主，對手則以密度高的組合拳快速攻擊。第二回合現場觀眾為Raymond的打氣聲逐漸增強，而此香港拳手隨後亦開始採取主動，逐步向對手施壓。縱使中國李翔制動力高，善於拉開距離避開攻擊，惟整體表現Raymond更具壓逼力。

第三、四回合，中國李翔嘗試採取主動，其出拳亦精進地擊中，但步法有所減慢，好讓Raymond更易找到攻擊時機亦得手。

潘啟情以點數落敗。（盧翊銘攝）

戰至賽事一半，雙方形勢有所逆轉，李翔採取主動的打法，以連擊找出空位再以一重拳攻擊，Raymond因而中拳了不少。有見及此，冀搶回分數Raymond第七回合刻意主動攻擊，埋身肉搏的情況亦增加，但此令雙方體力消耗不斷。

第八局中國選手牽制着距離，令Raymond未能好好找出以勾拳攻擊的時機，惟現場打氣聲如雷，這名香港拳手亦未有放棄。

潘啟情拼盡全力。（盧翊銘攝）

第九回合掀起高潮，縱使李翔刻意以中距離攻守，但後半段Raymond發力逼近，並以重拳多次擊中對手身體。

最後回合孤注一擲，隨着親人、老師及支持者齊整的吶喊，Raymond施展一連串攻勢，除了重勾拳連番打中對手身體，後段的直拳亦順利擊向對方頭部。可惜，最終裁判以96：94、99：91及97：93判決今日一勝為中國李翔。

潘啟情賽後面上傷痕累累。（盧翊銘攝）