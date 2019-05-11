【拳擊】潘啟情周日撼中國青年拳王　「將這3年累積展現出來」

「對手貼頭時撞一撞你喎。」 「我都感受到他的火，好事來的，令我更有鬥心。」潘啟情笑道。 WBO輕蠅量級世界青年冠軍戰於周日（12日）在灣仔會展爆發，潘啟情與中國對手李翔今日過磅後先上演眼神對決，兩人同以107.5磅成功過磅。

23歲香港職業拳手潘啟情（Raymond）將在明日（12日）出戰「亞洲職業拳擊精英賽」中的WBO輕蠅量級世界青年冠軍戰，力爭成為香港第一位拳擊世青冠軍，並爭取衛冕自己兩個WBC和ABCO頭銜。今日他與其餘拳手進行過磅儀式，相隔約10個月再於主場出擊，為香港力爭首個職業拳擊世青冠軍。

潘啟情坦言減磅尚算輕鬆：「菲律賓回來後，兩星期要減10磅，比以往吃力點但尚算舒服。」（方家遠攝）

二人對望時，對手李翔稍傾前輕撞潘啟情，後者表示被激起鬥志。（方家遠攝）

對手李翔出身貴州省隊，更是前國家隊代表何君君的陪練員。二人今日首次會面便急不及待展現氣勢，過磅後頭貼頭對視時，李翔頭向前輕撞Raymond，一向溫文的後者謂被激發起鬥心：「我感受到他的火，打到第9場職業拳賽，第一次有拳手撞頭，有點示威氣味是好事來的，令我更有鬥志。」他說這證明二人均非常渴望贏得這條世青金腰帶。

李翔表示自己步法較潘啟情「游走」一點，「明日會像野獸一樣爆發」。（方家遠攝）

今次首度在擂台與左撇子拳手對戰10回合賽事，在菲律賓訓練了兩個月的Raymond語氣堅定的一句「沒問題」，展現出在菲國打了164個回合刻苦備戰的信心，「頭幾回合業餘出身的李翔，出拳應會比我重和快，相信會如Jay（經理人）所言，輸頭鬥尾，在首幾個回合消耗對手體能，第4回合以後便盡量壓他埋繩力搏到最後」。

Raymond預計會與對手力戰9至10回合，李翔則表示K.O（技術性擊倒）或會出現在第6至7回合。第二次作客比賽的李翔認為自己狀態十足：「我也備戰了兩個月，上月比賽後沒停止過訓練，也沒有受傷，雖然第二次作客，但有了第一次經驗，今場會發揮得更好。」對於只曾在影片研究過的Raymond，他說知道對手是「很能拚」的拳手，被問到剛才可有給Raymond「下馬威」，場下友善的他笑道：「不會了，我會以實力說話。」

潘啟情的贊助商廣告昨日面世，對第一次擔大旗的他是鼓舞。（方家遠攝）

潘啟情：No Boxing No Life 是信念

大戰在即，這名23歲拳手相隔10個月再於主場爭勝，「昨晚臨睡前也在想，3年前在會展打第一場職業賽，3年後又回到這裏打世青賽。由4回合打到10回合，3年前Jay給我世青冠軍的承諾，3年後他助我實現了」。最好的戰術，就是搏盡到最後一刻：「盡力打足10回合，說怎樣K.O沒意思，用行動去證明。」

僅是3年的職業生涯，潘啟情經歷過高低，明日他除要為香港爭奪首條世青金腰帶，還要衛冕ABCO次洲際頭銜和WBO世界青年金腰帶，明日是「Win or Go Home」的背水一戰，今日身穿紅色「No Boxing No Life」T恤的他道：「由20到23歲，這句標語是我的信念，如果沒有打拳，不知道人生做過些什麼。明天將這3年累積的東西打出來。」

一直與左手拳手對打的潘啟情，認為面對李翔不會特別輸蝕。（方家遠攝）

明天適逢母親節，Raymond坦言落力比賽同時會盡力保護好自己，不讓到場支持的母親擔心。媽媽早前曾到菲律賓驚喜現身「探班」，「她從來沒有看過我訓練，香港也沒有，所以更想贏下這一仗，盡情把在菲律賓訓練的成果展現出來」。

香港拳擊推廣人及經理人Jay表示，潘啟情這3年來體能和信心都大增：「他現已是個勇往直前的拳手。」（葉詩敏攝）

日本拳手鈴木菜奈子自去年後第二次來港作賽，她表示得到港人支持，像半主場出賽一樣。（方家遠攝）