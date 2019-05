【拳擊】潘啟情周日撼中國青年拳王　「將這3年累積展現出來」

「對手貼頭時撞一撞你喎。」 「我都感受到他的火,好事來的,令我更有鬥心。」潘啟情笑道。 WBO輕蠅量級世界青年冠軍戰於周日(12日)在灣仔會展爆發,潘啟情與中國對手李翔今日過磅後先上演眼神對決,兩人同以107.5磅成功過磅。

23歲香港職業拳手潘啟情(Raymond)將在明日(12日)出戰「亞洲職業拳擊精英賽」中的WBO輕蠅量級世界青年冠軍戰,力爭成為香港第一位拳擊世青冠軍,並爭取衛冕自己兩個WBC和ABCO頭銜。今日他與其餘拳手進行過磅儀式,相隔約10個月再於主場出擊,為香港力爭首個職業拳擊世青冠軍。

潘啟情坦言減磅尚算輕鬆:「菲律賓回來後,兩星期要減10磅,比以往吃力點但尚算舒服。」(方家遠攝)

二人對望時,對手李翔稍傾前輕撞潘啟情,後者表示被激起鬥志。(方家遠攝)

對手李翔出身貴州省隊,更是前國家隊代表何君君的陪練員。二人今日首次會面便急不及待展現氣勢,過磅後頭貼頭對視時,李翔頭向前輕撞Raymond,一向溫文的後者謂被激發起鬥心:「我感受到他的火,打到第9場職業拳賽,第一次有拳手撞頭,有點示威氣味是好事來的,令我更有鬥志。」他說這證明二人均非常渴望贏得這條世青金腰帶。

李翔表示自己步法較潘啟情「游走」一點,「明日會像野獸一樣爆發」。(方家遠攝)

今次首度在擂台與左撇子拳手對戰10回合賽事,在菲律賓訓練了兩個月的Raymond語氣堅定的一句「沒問題」,展現出在菲國打了164個回合刻苦備戰的信心,「頭幾回合業餘出身的李翔,出拳應會比我重和快,相信會如Jay(經理人)所言,輸頭鬥尾,在首幾個回合消耗對手體能,第4回合以後便盡量壓他埋繩力搏到最後」。

Raymond預計會與對手力戰9至10回合,李翔則表示K.O(技術性擊倒)或會出現在第6至7回合。第二次作客比賽的李翔認為自己狀態十足:「我也備戰了兩個月,上月比賽後沒停止過訓練,也沒有受傷,雖然第二次作客,但有了第一次經驗,今場會發揮得更好。」對於只曾在影片研究過的Raymond,他說知道對手是「很能拚」的拳手,被問到剛才可有給Raymond「下馬威」,場下友善的他笑道:「不會了,我會以實力說話。」

潘啟情的贊助商廣告昨日面世,對第一次擔大旗的他是鼓舞。(方家遠攝)

潘啟情:No Boxing No Life 是信念

大戰在即,這名23歲拳手相隔10個月再於主場爭勝,「昨晚臨睡前也在想,3年前在會展打第一場職業賽,3年後又回到這裏打世青賽。由4回合打到10回合,3年前Jay給我世青冠軍的承諾,3年後他助我實現了」。最好的戰術,就是搏盡到最後一刻:「盡力打足10回合,說怎樣K.O沒意思,用行動去證明。」

僅是3年的職業生涯,潘啟情經歷過高低,明日他除要為香港爭奪首條世青金腰帶,還要衛冕ABCO次洲際頭銜和WBO世界青年金腰帶,明日是「Win or Go Home」的背水一戰,今日身穿紅色「No Boxing No Life」T恤的他道:「由20到23歲,這句標語是我的信念,如果沒有打拳,不知道人生做過些什麼。明天將這3年累積的東西打出來。」

一直與左手拳手對打的潘啟情,認為面對李翔不會特別輸蝕。(方家遠攝)

明天適逢母親節,Raymond坦言落力比賽同時會盡力保護好自己,不讓到場支持的母親擔心。媽媽早前曾到菲律賓驚喜現身「探班」,「她從來沒有看過我訓練,香港也沒有,所以更想贏下這一仗,盡情把在菲律賓訓練的成果展現出來」。

香港拳擊推廣人及經理人Jay表示,潘啟情這3年來體能和信心都大增:「他現已是個勇往直前的拳手。」(葉詩敏攝)

日本拳手鈴木菜奈子自去年後第二次來港作賽,她表示得到港人支持,像半主場出賽一樣。(方家遠攝)