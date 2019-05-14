【英乙】球證甸恩化身燦美爾忠實擁躉　見證愛隊闖決賽

即時體育
撰文：
最後更新日期：

球證在執法球賽時，當然要盡力保持中立，但在工餘時間，亦可以是一名忠實球迷。英超著名球證甸恩（Mike Dean），以球迷身份入場，支持愛隊英乙的燦美爾出戰升級附加賽4強次回合。見證球隊打入決賽，甸恩亦難掩興奮，在觀眾席上振臂高呼。

50歲的英超著名球證甸恩，自2000年起在英超執法至今，他亦曾在歐洲賽及歐洲國家盃中亮相。甸恩在今年4月的英超聯賽中，向曼聯的艾舒利楊格出示他英超執法生涯第100面紅牌，亦是首名英超球證出示過百張紅牌。

他曾在執法英超熱刺鬥維拉一役期間，在熱刺入球後疑似慶祝，惹來爭議。甸恩是否熱刺球迷不得而知，但他入場力撐燦美爾（Tranmere Rovers），見證愛隊殺入升班附加賽決賽後瘋狂慶祝的舉動，足證他是這支英乙球會的忠實擁躉。

現年50歲的甸恩，在英超執法接近20年。（Getty Images）

在今年4月的聯賽中，甸恩出示執法英超以來第100面紅牌，將楊格驅逐離場。（Getty Images）

燦美爾曾在1990年代角逐次級聯賽，已經是球會史上最佳的成績。但球會近年一度陷入低潮，在2013至15年間連跌兩級，跌至地區聯賽，時隔3季後在今季重返英乙，甫升班便以第6位完成聯賽，獲得英乙附加賽的資格。

燦美爾4強先鬥格連森林（Forest Green Rovers），在首回合先拔頭籌，主場以1球小勝。燦美爾周二出戰次回合，上半場12分鐘先失守，但燦美爾在27分鐘由倒戈的占士諾活（James Norwood）追成1：1平手，加上格連森林在下半場中段一人被逐，結果燦美爾力保和局，兩回合以2：1淘汰對手，躋身決賽，將與紐波特郡（Newport County）爭奪來季的英甲席位。

身為燦美爾忠實球迷的甸恩，今仗亦有入場見證愛隊晉級。（Twitter截圖）

格連森林的Carl Winchester在67分鐘領紅，少踢一人下無力平反敗局。（Getty Images）

燦美爾今年重返英乙便躋身升班附加賽，更在4強淘汰格連森林。（Getty Images）

作為燦美爾的忠實球迷，甸恩當然有入場支持愛隊，見證球隊再晉一級，甸恩亦興奮不已，更站在觀眾席上，激動地振臂高呼，與一眾作客的燦美爾球迷打成一片，有別於平常在球場上的甸恩。

燦美爾主帥Micky Mellon亦知道甸恩是球隊的擁躉，「他十分支持燦美爾，我們非常高興。他經常入場，身體力行支持球隊」。

【英超】共患難不可共富貴　白禮頓護級成功　領隊曉頓無得留低
【英超．編輯室推介】今季十大驚喜　逐一細味箇中神奇頂級超卓
【英超】隊長華倫西亞深情告別紅魔　「在曼聯的回憶是無價之寶」
【英超圖輯】曼城衛冕後返主場狂歡　Oasis主音入更衣室領唱慶祝
【英超】山齊士IG發文向球迷致歉　傳經理人正鋪路助重返意甲
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。