【英乙】球證甸恩化身燦美爾忠實擁躉　見證愛隊闖決賽

球證在執法球賽時，當然要盡力保持中立，但在工餘時間，亦可以是一名忠實球迷。英超著名球證甸恩（Mike Dean），以球迷身份入場，支持愛隊英乙的燦美爾出戰升級附加賽4強次回合。見證球隊打入決賽，甸恩亦難掩興奮，在觀眾席上振臂高呼。

50歲的英超著名球證甸恩，自2000年起在英超執法至今，他亦曾在歐洲賽及歐洲國家盃中亮相。甸恩在今年4月的英超聯賽中，向曼聯的艾舒利楊格出示他英超執法生涯第100面紅牌，亦是首名英超球證出示過百張紅牌。

他曾在執法英超熱刺鬥維拉一役期間，在熱刺入球後疑似慶祝，惹來爭議。甸恩是否熱刺球迷不得而知，但他入場力撐燦美爾（Tranmere Rovers），見證愛隊殺入升班附加賽決賽後瘋狂慶祝的舉動，足證他是這支英乙球會的忠實擁躉。

現年50歲的甸恩，在英超執法接近20年。（Getty Images）

在今年4月的聯賽中，甸恩出示執法英超以來第100面紅牌，將楊格驅逐離場。（Getty Images）

燦美爾曾在1990年代角逐次級聯賽，已經是球會史上最佳的成績。但球會近年一度陷入低潮，在2013至15年間連跌兩級，跌至地區聯賽，時隔3季後在今季重返英乙，甫升班便以第6位完成聯賽，獲得英乙附加賽的資格。

燦美爾4強先鬥格連森林（Forest Green Rovers），在首回合先拔頭籌，主場以1球小勝。燦美爾周二出戰次回合，上半場12分鐘先失守，但燦美爾在27分鐘由倒戈的占士諾活（James Norwood）追成1：1平手，加上格連森林在下半場中段一人被逐，結果燦美爾力保和局，兩回合以2：1淘汰對手，躋身決賽，將與紐波特郡（Newport County）爭奪來季的英甲席位。

身為燦美爾忠實球迷的甸恩，今仗亦有入場見證愛隊晉級。（Twitter截圖）

格連森林的Carl Winchester在67分鐘領紅，少踢一人下無力平反敗局。（Getty Images）

燦美爾今年重返英乙便躋身升班附加賽，更在4強淘汰格連森林。（Getty Images）

作為燦美爾的忠實球迷，甸恩當然有入場支持愛隊，見證球隊再晉一級，甸恩亦興奮不已，更站在觀眾席上，激動地振臂高呼，與一眾作客的燦美爾球迷打成一片，有別於平常在球場上的甸恩。

燦美爾主帥Micky Mellon亦知道甸恩是球隊的擁躉，「他十分支持燦美爾，我們非常高興。他經常入場，身體力行支持球隊」。

🗣 - Sing it, Mike!



Tranmere Rovers fan and Premier League referee Mike Dean is in the away end tonight and as it stands, he'll be heading to Wembley!



Watch the final 20 minutes live on Sky Sports Football now: https://t.co/cS5QMtL2rA pic.twitter.com/mYyoa724q7 — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 13, 2019