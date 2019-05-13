【英超】隊長華倫西亞深情告別紅魔　「在曼聯的回憶是無價之寶」

曼聯隊長華倫西亞（Antonio Valencia）今年3月決定結束在曼聯的十載時光，曼聯今季主場「煞科戰」中，華倫西亞後備入替，最後一次在奧脫福亮相，告別主場的曼聯球迷，惜球隊未能以一場勝仗為他送別。 該名厄瓜多爾球員在曼聯官方網站上，剖白他效力球隊多年的心路歷程。

曼聯在今季聯賽煞科戰迎戰卡迪夫城，遺憾在奧脫福球場未能以勝仗結束今個球季，爆冷兩球不敵來季篤定降班的藍鳥。這是曼聯在英格蘭頂級聯賽59年來首次敗予卡迪夫城，亦是英超史上首次不敵對方。

今年3月已決定不續約的華倫西亞，今仗後備登場，最後一次在曼聯球迷面前獻技。現年33歲的華倫西亞，2009年夏天由韋根轉會曼聯，至今效力10個球季，而他亦由加盟時的翼鋒位置慢慢轉型至閘位球員。

該名厄瓜多爾球員效力曼聯的10個年頭間，曾上陣339場，攻入25球，亦為紅魔兩奪聯賽錦標及一次歐霸冠軍。華倫西亞在2011/12球季曾奪得曼聯最佳球員及曼聯球員先生，他在2016/17球季再度被隊友選為最佳球員。

華倫西亞為曼聯上陣339場，並貢獻25個入球。（Getty Images）

華倫西亞今仗後備上陣，最後一次在奧脫福球場上以曼聯球員身份作賽。（路透社）

華倫西亞近年被委任為隊長，帶領球隊出戰不同賽事。（Getty Images）

紅魔首位非歐裔隊長

2018年卡域克掛靴後，華倫西亞接任為曼聯隊長，他是球隊史上首個非歐洲球員出任此職。

今季他飽受傷患困擾，聯賽僅5場正選上陣，今仗亦先列後備，74分鐘入替達洛治，並戴起隊長臂章，最後一次帶領曼聯出戰，主場的球迷報以熱烈掌聲。

曼聯眾將在完場後，紛紛上前與華倫西亞相擁，歡送該名效力10年的忠臣。

華倫西華最後一次為曼聯上陣：

Así fue el ingreso de Antonio Valencia al campo de juego, en lo que sería su último partido con la camiseta de Manchester United. @anto_v25 fue ovacionado por toda la gente en Old Trafford y lució la cinta de capitán. El ecuatoriano le dice adiós a Los Diablos Rojos. pic.twitter.com/RLV1A5F13n — Imperio Futbol EC (@ImperioFutbol11) May 12, 2019

蘇斯克查亦與華倫西亞合照留念，歡送該名效力十載的球員。（Twitter截圖）

隊友送別華倫西亞圖輯

華倫西亞在曼聯官方網站上，詳談他在曼聯10年間的心路歷程。由他起初加盟曼聯時，與一眾頂級球員戰戰兢兢地練習，直至成為曼聯其中一位具經驗球員。

效力曼聯多年，令他最深印象一仗是2009/10球季的歐聯8強次回合主場鬥拜仁慕尼黑。華倫西亞指該仗是他在曼聯其中一場發揮最好的賽事，更交出兩個助攻，可惜最後仍以作客入球被拜仁淘汰。及後他曾經歷過嚴重傷患，但努力進行復康訓練，在曼聯的地位依然重要。

華倫西亞效力曼聯十載，兩度助球隊奪得聯賽冠軍。（Twitter截圖）

華倫西亞效力曼聯期間，曾受到不少傷患所困。（Getty Images）

曼聯黃金十年

在曼聯的10年時光，對華倫西亞是無比重要的日子，他在曼聯有數之不盡的美好回憶，亦不會忘記與一眾世界級球員合作的片段，對他而言彌足珍貴。

華倫西亞最後再度衷心感激曼聯，「我在曼聯的10年間，美好回憶多不勝數，一切也是我人生中的『無價之寶』，我永遠也不會忘記這段美好的時光，我會將這一切也記在心坎中。十分感謝曼聯的球迷對我多年的支持，即使我在來季離開球會，我依然是曼聯的球迷，並十分關注曼聯的一舉一動，繼續支持紅魔，並希望他們在未來再創佳績。」

華倫西亞慶幸效力曼聯多年，與不少如朗尼等頂級球員合作。（Getty Images）

華倫西亞亦曾獲得不少個人獎項。（Getty Images）

華倫西亞奧脫福告別球迷