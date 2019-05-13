【英超】山齊士IG發文向球迷致歉　傳經理人正鋪路助重返意甲

曼聯在奧脫福球場不敵篤定降班的卡迪夫城，以一場敗仗結果如過山車的一個球季，相信不少曼聯球迷亦對愛隊季尾的表現大為失望。同樣令人失望的，亦有去年初加盟曼聯的智利球星山齊士，他在個人Instagram上發文，因未能交出理想的表現而向球迷們致歉。

阿歷斯山齊士自2018年年初加盟曼聯後，至今一個半球季表現依然未符預期。山齊士今季首度為曼聯戰畢全季，可惜受傷患困擾，在今季在各大賽事上陣27場，而他僅在聯賽揭幕戰對李斯特城踢足90分鐘。該名智利球星在今季聯賽僅攻入1個入球及3個助攻，令不少曼聯球迷對他的表現大跌眼鏡，而名宿名宿如加利尼維利及史高斯亦有抨擊他的表現。

山齊士在今季的表現低迷，引來外界不少的批評聲音。（Getty Images）

山齊士上場對哈特斯菲時勇戰受傷，在今場主場對卡迪夫城的「煞科戰」亦未有披甲，提早結束球季。

山齊士在個人Instagram發文，向一眾球迷致歉，並指紅魔上下會盡全力，重振曼聯聲威，「今季是艱難的一季，球迷不論發生什麼都一直支持，我們理應向他們致歉。傳媒及外界一直揣測不實的事情，但我在各方面都一如以往保持專業。我今季因為不同傷患而未能發揮應有水平，未能達到我們的目標，我向所有球迷道歉。球員們都懷疑自己穿起這件球衣時有否做到做好，但我深信曼聯總有一日會重拾費格遜年代的光輝歲月。」

阿歷斯山齊士今季因傷患困擾下，限制他的上場時間。（Getty Images）

山齊士在個人Instagram上發文，向一眾球迷道歉。（Instagram截圖）

山齊士今季低迷的表現，不時傳出他離隊的傳聞，根據意大利傳媒《米蘭體育報》的消息，指山齊士的經理人早前曾赴意大利，更與國際米蘭方面會面。根據另一意大利傳媒《CalciooMercato》的消息，山齊士的經理人亦有與祖雲達斯方面接洽，尋求重返意甲的可能性。