【F1】荷蘭站明年回歸　1948年首辦　泰國王子為首屆冠軍（有片）

韋斯達賓都有主場！F1賽會周二（14日）宣布，下年會再辦荷蘭站賽事。 於贊德沃特賽車場舉行的荷蘭站，早在1948年舉行，首屆冠軍為泰國王子披拉蓬（Birabongse Bhanudej）。

贊德沃特離荷蘭首都阿姆斯特丹只有32分鐘車程，為一個臨近沙灘的渡假區。贊德沃特賽車場自1948起，一直都是荷蘭站的舉行地點，明年荷蘭站將會繼續在這個歷史悠久的賽車場上演。由於要配合現代F1，賽車場將會根據國際賽車聯會的F1賽車場指引進行翻新，重建部分設施，並會重鋪賽道。贊德沃特直路不長，14個彎道都十分講究技術，什麼地方「出手」爬頭將會成為一眾車手的最大課題。

披拉蓬王子為首屆荷蘭站冠軍。（網上圖片）

贊德沃特賽車場臨近沙灘。（網上圖片）

荷蘭站於1948年首次舉行，當年賽事並非正式分站，最後由暹羅（1949年改為泰國）王子披拉蓬，駕駛馬莎拉蒂的賽車贏得冠軍。披拉蓬王子於1950正式參加F1，到1955年退出時累積8分。雖然從未在正式分站有太多成績，但他曾於1951年Richmond Trophy、54年Grand Prix des Frontières贏過冠軍。

披拉蓬為泰王拉瑪五世的胞弟，曾任泰國陸軍指揮官，改革期間當上泰國郵政局局長，開創泰國郵政服務。披拉蓬除了賽車外，更是飛機師，亦是帆船選手，曾在1956、60、64及72年參加奧運會的帆船項目賽事。

韋斯達賓明年將有機會於祖國落場比賽。（Getty Images）

最後一次舉行勞達奪標

荷蘭站在1952年成為F1正式分站，直到1985年最後一屆前，曾於1954、56、57及1972年停辦。連同非正式分站冠軍計算，法拉利為荷蘭站最成功車隊，其紅色戰車曾9次在這裏贏得冠軍。英國一代車手Jim Clark為這個賽車場最成功車手，4度於贊德沃特贏得冠軍。

荷蘭站於1985年後停辦，原因為賽車場管理公司倒閉。奧地利傳奇車手勞達，在最後一屆駕駛麥拿侖MP4/2B勝出，為他該屆唯一一個分站冠軍。

勞達為1985年冠軍。（Getty Images）

韋斯達賓示範贊德沃特賽車道一圈