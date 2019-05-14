【亞協盃】大埔球迷親赴平壤打氣　梁冠聰：全力以赴答謝支持

亞協盃I組分組賽第四輪賽事，香港代表明晚分途出擊，大埔將作客朝鮮球隊4.25，合演關乎小組出線資格的關鍵一戰。不過大埔有主力前鋒伊高沙托尼缺陣，主帥李志堅透露，或會以23歲的鍾偉強取代。

大埔在周一（13日）傍晚由北京飛抵平壤，其實球隊3月亞協盃附加賽時已曾到訪朝鮮，作客另一支球隊黎明，據球隊職員透露，目前為止安排一切順利。大埔昨晚先進行一節操練輕抒步頭，今日下午再到比賽場地金日成球場作賽前操練，主教練李志堅指球場較大，對4.25有利：「我們在旺角場打反擊很湊效，但這裏球場很闊，對方體力化且側擊力強，希望初段先穩定局面。」

大埔今日下午於金日成球場作賽前操練。（和富大埔提供）

過往數仗亦曾披甲的鍾偉強，或成為伊高沙托尼替代人選。（和富大埔提供）

大埔落敗即告出局 李志堅：對抗到底

「綠戰士」現以6分排小組第二，而4.25則三戰全勝得9分。雙方上輪在旺角場交手，當時大埔以1：3落敗，若大埔今場再飲恨，4.25將獲得12分高鋸榜首。雖然分數上大埔仍有可能追至同分，但由於大埔對賽成績較差，在每組只得首名出線下，是役再沒失分空間。不過球隊外援伊高沙托尼今仗累積兩黃停賽，令進攻力大打折扣。堅Sir說：「整體策略上未必影響很大，因我們會改變踢法，但希望憑鍾偉強等本地球員的朝氣及活力，跟敵軍對抗到底。」

據悉大埔於當地飲食及環境沒太大適應問題，球員邊食邊笑得開懷。（和富大埔提供）

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改善兩翼漏洞 梁冠聰望勝利答謝球迷

大埔兩周前提早鎖定聯賽錦標，令全隊球員放開心理包袱，後衛李家豪指會檢討去仗失球及犯錯：「失球大多來自側擊，發現問題是給予對手太多空間。今場會更落力緊逼對手，盡可能減兩翼出波威脅。」

明日賽事朝鮮方面一如以往不作直播，但將有8位球迷隨旅行團遠赴平壤為大埔打氣，當中包括中場梁冠聰的父母及女友，梁冠聰希望能得到好賽果回報球迷：「家人會隨球迷團到場支持，雖然有些少『肉赤』，不過知道有球迷願意特別請假到平壤，實在十分難得及感動，我們定會全力以赴，答謝球迷支持。」