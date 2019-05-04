【港超聯】蔡尚圻終圓多年足球夢　大埔奪冠獎金歷來最高

和富大埔於2016年球季重返頂級聯賽，蔡尚圻自當年起入主這地區球會，僅花3年時間，便首度捧走港超聯冠軍。這位出身於體院足球部的班主，雖未能自己以球員身份圓夢，「綠衫軍」眾將卻助他夢想成真。

三年來付出的心血終化作聯賽錦標，蔡尚圻賽後與主教練李志堅緊緊相擁，足證兩人合作關係有多親密，「很激動，成績是一件事，但球員的努力得到大家的認同。我希望藉冠軍能告訴他們只要努力，沒有事是不可能的。」蔡尚圻續指，若早兩年向外界說大埔能擊敗傑志，或其他班費較多的球隊，未必有人相信，但今天全隊上下一心，結果完成不可能的任務。

完場後蔡尚圻與李志堅相擁，千言萬語，在心中。（袁志浩攝）

大埔助蔡尚圻圓足球夢 「勝利屬於香港人」

蔡尚圻自8歲起便於體院足球部受訓，跟陳偉豪及黃耀富等為同期隊友，並曾先後效力星島、快譯通及晨曦青年軍。現在是大埔預備組球員的他，昨日亦有隨球隊於廣州操練，他未能以球員身份圓的足球夢，一眾大埔球員今天終為他達成，「我很多謝球員幫我圓夢，我也很希望他們完成了自己的夢想。無論堅Sir或球員，都很想以這冠軍證明自己，他們這麼多年來的努力，並沒有白費。」

能夠在廣州燕子崗運動場全取3分，並於這個地點鎖定聯賽冠軍到手，蔡尚圻認為對香港足球別有一番意義，「今日要告訴所有人，這個冠軍是不只屬於大埔及這個社區，而是屬於香港人的。我們之後的主場比賽，會與球迷舉行慶祝活動，我們整個社區都會一起慶祝。」主教練李志堅更承諾，大埔將舉行勝利巡遊，但詳情仍有待安排及公布。

這位和富大埔主席連球隊操練亦參與其中，沒有架子，跟球員及教練相處融洽。（袁志浩攝）

獎金歷來最高 來季發展未有定案

大埔於比賽在於下榻酒店一間酒樓舉行慶功晚宴，邀得全隊職球員及北上支持的球迷出席，各球員逐一走到台中央分享勝利感言，其中當然少不免高呼「加碼」，蔡尚圻回應時未有透露金額，但卻指：「獎金數目一定是大家滿意，也是球會這麼久以來最高的。球季未完，我們還有亞協盃賽事，不希望球員放鬆下來，應要踢好每一場來報答球迷。」問及球隊下季組軍情況或計劃，蔡尚圻則指暫時不作討論，希望球隊先享受勝利時刻，惟主教練李志堅坦言對來季發展仍未有答案。

來季球隊發展仍屬未知數，但蔡尚圻全隊上下，先享受當下一刻，感受勝利的喜悅。（袁志浩攝）

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