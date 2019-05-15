【西甲】基沙文宣布離開馬德里體會　周末對利雲特上演告別戰

馬德里體育會前鋒基沙文宣布離隊，將會在周末作客利雲特的聯賽上演告別戰。雖然他未有透露去向，但據多間歐洲媒體披露，他會在7月以1.2億歐元身價轉投巴塞隆拿。

馬德里體育會在社交網站宣布，前鋒基沙文（Antoine Griezmann）將會離隊。這名2018年法國世界盃冠軍功臣之後透過片段向球迷道別，他說：「我想告訴大家，我決定離開，去體驗新的經歷，接受新的挑戰。走上離隊的路，是個艱難的決定，但我覺得這是我需要去做的。」

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 2019年5月14日

基沙文將離開效力了5年的馬體會。（Getty Images）

28歲的基沙文續說：「我想多謝這5年來愛過我的人，我在這裏贏得首個球會級的重要錦標。那些動人的時刻，一生不忘記，你們永在我心中。作為球員，能夠得到那麼多愛，實在不容易。因此，當我通知教練及球會後，我就想第一時間告訴你們。我一直在球場上全力以赴，盡力做到最好。多謝你們，再見。」

基沙文在皇家蘇斯達青訓出身，升上一隊後，表現愈來愈好，到2014年轉投馬體會。在他效力馬體會的5個球季，每季聯賽入球皆達雙位數，若包括盃賽的話，他每季入球都超過20球。他總共為馬體會256次上陣攻入133球。他在17/18球季助馬體會贏得歐霸盃，同年奪得歐超盃，另外他在2014年助球隊奪得西超盃。

傳基沙文來季將投巴塞隆拿。（Getty Images）

基沙文沒有公布加盟球隊，但外界相信他的新東家將是巴塞。基沙文去年夏天續約馬體會，現在的解約金高達2億歐元，但當到今年7月1日時，其合約解約金將下降至1.2億歐元（約10.6億港元）。多間歐洲傳媒披露，到時巴塞就會為基沙文支付這筆違約金。不過，馬體會並非袋足1.2億歐元，他們需要分兩成（2400萬歐元）予基沙文的前球會皇家蘇斯達。

馬體會今夏有星散跡象，除了基沙文外，後衛盧卡斯靴南迪斯已落實以8000萬歐元轉投拜仁慕尼黑，而隊長高甸將會約滿離隊。