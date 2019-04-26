【西甲】基達菲主場賽和皇馬保第四　力爭史上首戰歐聯

西甲勁旅皇家馬德里在今輪聯賽作客第4位的基達菲，結果兩軍互交白卷，各得一分。基達菲球會史上僅兩度參與歐洲賽事，今季的出色表現，有望以球隊史上最佳的排名完成聯賽，並首度出戰歐聯。

皇馬在今仗作客近況甚勇的基達菲，在開賽僅1分鐘便向主隊施下馬威，艾斯高一記直線傳送撕破基達菲的防線，賓施馬在窄角度下試射，但柱邊出界無功而還。賓施馬最近在聯賽包辦皇馬8個入球，今仗多番施射嘗試延續紀錄，在上半場末段接應隊友地波傳中，惟在人前波後下埋門角度及力度亦欠奉，被基達菲門將大衛蘇利亞（David Soria）沒收。

大衛蘇利亞與後防隊友在下半場合力瓦解不少皇馬具威脅的埋門，不論卡斯米路及卡華積的冷箭遠射，或是艾斯高的撞射，均未能攻破基達菲的大門，結果雙方互無紀錄，各得一分。

基達菲的防線球員，在今仗合力多次瓦解皇馬的埋門。（美聯社）

賓施馬包辦近8個皇馬的入球，今仗未有進帳，球隊亦同樣交白卷。（Getty Images）

由施丹接掌時，皇馬今季的爭標美夢已幾乎幻滅，「銀河艦隊」在近3仗兩場賽和對手後，現時以65分暫列第3位，15分落後榜首的巴塞，亦與次席的馬體會有6分之差。

加里夫巴利在下半場後備入替，但亦未能助球隊打破悶局。（美聯社）

施丹在接任皇馬主帥一職後，近3仗聯賽兩度賽和對手。（Getty Images）

基達菲在1983年創立後，過往曾於2007/08及10/11球季征戰歐霸，但從未亮相歐聯賽場。他們今季的優異表現，使該支馬德里球會在34輪後，以55分暫列第4位，有望超越09/10球季創出的第6位，以球會史上最佳排名完成聯賽。

基達菲前四競爭對手之一的西維爾，在今輪聯賽以5球大破華歷簡奴，已追至同得55分列第5位，因此能夠在皇馬身上力保1分，對基達菲爭逐歐聯席位甚為重要。不過，他們力圖歷史性首戰歐聯的路途仍是困難重重，下仗作客皇家蘇斯達已是相對較易應付，餘下賽程需硬撼班霸巴塞隆拿，還有力爭護級的基羅納及維拉利爾，絕不容易應付。

賓施馬今仗多次埋門，但被基達菲門將大衛蘇利亞一一瓦解。（Getty Images）

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