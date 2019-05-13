【西甲】祖亞昆寶刀未老梅開二度　領貝迪斯絕殺韋斯卡

年屆37歲的貝迪斯翼鋒祖亞昆「愈老愈可愛」，在西甲倒數第2輪聯賽中，個人梅開二度，更攻入靚絕的絕殺一球，助球隊在主場以2：1擊敗篤定來季降班的韋斯卡。

貝迪斯在今輪聯賽前，爭逐來季的歐洲賽席位只僅下數字上的可能性。今仗在主場迎戰篤定降班的韋斯卡，年屆37歲的前西班牙國腳祖亞昆，在今場續以隊長身份正選披甲，更在22分鐘後上頭槌得手，上半場為貝迪斯先開紀錄。雖然韋斯卡來季必定降落西乙，但他們依然未有放棄，終於在下半場10分鐘扳成平手。貝迪斯的費達爾（Zouhair Feddal）在禁區內「犯天條」，球證在翻查VAR決定判罰12碼，韋斯卡的桑比主射入網，扳成平手。

年屆37歲的祖亞昆，至今依然是貝迪斯的主力。（視覺中國）

來季篤定降班的韋斯卡憑一球12碼追成平手，惜未能在貝迪斯主場取分而回。（視覺中國）

主場出戰的貝迪斯全場主導戰局，製造17次攻門有8次命中目標，但久久未能再度攻破韋斯卡的大門。球賽在下半場因兩度翻看VAR而補時8分鐘，隊長祖亞昆在重要關頭挺身而出，貝迪斯在最後一擊取得角球機會，韋斯卡球員球槌解圍頂出不遠，貝迪斯球員交予祖亞昆在禁區外起腳撞射，轟出炮彈式射門直飛破網，在98分鐘絕殺韋斯卡。

轟入世界波絕殺韋斯卡後，祖亞昆興奮得脫下球衣慶祝。（視覺中國）

祖亞昆轟入世界波後十分激動，脫下球衣與隊友慶祝。該名37歲的球員在今仗梅開二度後，在今季累積6個聯賽入球，亦是他自2004/05球季後，取得最多聯賽入球的一個球季。

身為隊長的祖亞昆，賽後表示球隊在困難情況下取勝，是全隊球員得來的成果：「不論勝負、結果如何，我們也是一個團隊。在比賽末段取得入球並不容易，但我們最終做到了，是全隊努力得來的成果。」