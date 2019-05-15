【歐聯】高巴拿領香港代表晏菲路戰五人賽　指熱刺欠歐聯經驗

80年代利物浦名將高巴拿，日前以教練身份，領代表香港參加「渣打五人足球挑戰盃」總決賽的Astros，在晏菲路球場決戰其他國家球隊，一路殺入決賽奪得亞軍。 高巴拿亦談及歐聯決賽，他認為熱刺雖強，但利物浦更有優勢。 香港01記者高詩琦 利物浦直擊

「渣打五人足球挑戰盃」總決賽日前在晏菲路球場舉行，由6個國家代表球隊，爭奪渣打盃。早前在香港區賽事封王，取得總決賽資格的Astros，獲得利物浦名宿高巴拿出任教練，而這位一代門將亦非常認真，不斷鼓勵Astros球員、指點他們戰術走位，休息期間亦細心分析對手，又特別向門將楊超平傳授把關手法。

最終Astros憑出色的防守，在4強擊敗強橫的韓國代表打入決賽，在決賽對由加納次級聯賽球員組成的球隊，於門將楊超平連番撲救下，守到最後30秒才遭絕殺，奪得亞軍，而門將亦獲選為賽事最佳守門員。

同為門將，高巴拿對楊超平照顧有加。（高詩琦攝）

高巴拿賽後大讚Astros表現出色：「我們幾乎守和至互射點球，但加納的確高平，而香港也應該感到驕傲。」他又認為門將無時無刻都非常集中，「由第一戰開始已有很好的表現，犯錯很少。」他指出渣打五人賽讓大眾有機會在晏菲路球場作賽，渣打銀行作為利物浦主贊助商，做得十分用心：「相信渣打也很期待下一個球季，利物浦的一切都在進步。」

獲選最佳門將的楊超平直言能在晏菲路球場作賽「感覺好正」：「雖然輸了有點遺憾，但不枉此行。」談及晏菲路草地質素，他說：「草地質素跟平日踢球的草地差很遠，這裏如何跣、跌倒都沒問題，頂級球會、頂級聯賽就是完全不同。」

Astros最後以1球落敗，只能屈居亞軍。（高詩琦攝）

高巴拿作為教練態度認真，不時激勵球員。（高詩琦攝）

「知道決賽輸了什麼滋味」

高巴拿亦談及利物浦將要出戰歐聯決賽，他指熱刺是「很好、很好的球隊」，認為他們若非水平極高，就不會打入決賽：「他們擊敗了表現極出色的阿積士，我們則擊敗了巴塞隆拿。」不過，他認為利物浦比起熱刺，在經驗方面仍有優勢，尤其上季在歐聯決賽敗予皇家馬德里，會令球隊更具鬥心：「我們知道當決賽的輸家是什麼滋味，而熱刺不知道在如此盛大的決賽作賽，是什麼樣的感覺，我們則有經驗，我們有優勢。」