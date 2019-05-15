【亞協盃】傑志2：1險勝航源取兩連勝　保香港球隊晉級希望

亞協盃I組分組賽第四輪，兩支香港代表分別展開作客征途，其中去屆港超冠軍傑志今日（15日）晚上在台北田徑場鬥台灣球隊航源。「藍鳥」在上半場先開紀錄後，雖曾被航源把握犯錯追平，惟最終仍憑費蘭度頭槌奠勝，取下分組賽兩連勝。 即使同日朝鮮代表4.25擊敗和富大埔，數字上「藍鳥」仍保持出線希望。 香港01記者袁志浩 台北直擊

第二次出戰亞協盃的航源，去屆以距離台北市區約半小時車程的輔仁大學運動場作主場，今屆首輪鬥4.25的賽事，卻安排於較遠的新竹縣立第二體育場上演，而迎戰香港球隊的兩仗，則搬返台北市中心的台北田徑場舉行。

台北田徑場最多可容納近20,000人，可是由於足球在台灣普遍程度較遜，且官方選擇於晚上7時正開賽，難免影響入場人數。賽前航源特別印製紀念票，吸引12歲以下的小球迷入場，最終獲410名觀眾入場，惟主隊球迷坐得較散，僅得一位鼓手帶動打氣，令場館顯得冷清。

亞協盃：近50位球迷飛往台北為傑志打氣。（袁志浩攝）

亞協盃：王振鵬第300次代表傑志上陣，取得寶貴勝仗。（袁志浩攝）

近50名藍鳥球迷現身支持 王振鵬第300度為傑志上陣

相反傑志早前征戰朝鮮雖因各種限制而未有球迷隨行，不過這次到訪台灣，便有近50位球迷飛抵「寶島」撐場。「藍鳥」在下午5時出發前往比賽場地，部分球迷預早到其下榻酒店及球場外守候，為愛隊支持打氣。

賽前3戰僅得1勝的傑志，位列小組第3名，球隊受傷兵問題困擾，是次作客只得17名球員隨行，結果鄭展龍及羅梓駿均任正選，前線續以38歲老將佐迪攻堅，守門員王振鵬則一如所料擔正把關，第300次穿起「藍鳥」球衣上陣。航源方面因考慮緊密賽程，4日後需出戰本地聯賽，今場先收起海地中場亞歷山卓，僅以3位外援應戰。

亞協盃：佐迪近門頂入為傑志先開紀錄。（袁志浩攝）

費蘭度成傑志進攻泉源 佐迪完半場前建功

台北晚上天氣有轉壞跡象，下午6時起開始密雲滿佈，空氣亦因此而變得侷促悶熱，不過傑志未受太大影響，開賽7分鐘便獲首次起腳機會，隊長黃洋接應佐迪回傳後，於禁區頂遠射地波，遭對方門將黃秋霖一抱入懷。

「藍鳥」上半場進攻點集中於費蘭度身上，這位巴西翼鋒個人質素明顯較航源球員佳，多次突破及入楔都能創造威脅，16分鐘此子先有一記頭槌攻門，惟角度欠奉；22分鐘他再乘敵軍解圍不遠，腳內側燙射遠柱，但就中楣而出。傑志戰至41分鐘終由佐迪門前頂入打破僵局，半場以1：0領先。

亞協盃：航源一度追成1：1平手，為比賽掀起高潮。（袁志浩攝）

亞協盃：主隊只開心了7分鐘，傑志便憑費蘭奴的入球再度領先。（袁志浩攝）

航源一度追近 費蘭度再做英雄

換邊後傑志雖仍佔主導，但漸將節奏放緩，62分鐘王振鵬迎接傳中球時撲空，航源韓援朱益成混戰中射門省中馬特史密夫入網，為球隊追成1：1平手。

不過「藍鳥」只花7分鐘便再將比數拋開，華杜斯左路策動攻勢，妙傳至後上的黃洋腳下，後者拗腰斬中，由尾柱的費蘭度飛頂破網。傑志門將王振鵬80分鐘將功補過，擋走對方一記埋門，最終「藍鳥」維持勝果，以2：1小勝航源。

賽後傑志跟大埔同得6分，但因對賽成績而位列第3。由於傑志最後一輪會於主場跟4.25碰頭，「藍鳥」若求出線，下仗必須贏大埔外，更需要以兩球或以上差距擊敗4.25，再寄望4.25下輪不敵航源，惟機會相當渺茫。

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