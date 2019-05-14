【亞協盃】王振鵬迎生涯里程碑　「冀每次上陣都是最佳狀態」

傑志守門員王振鵬自2005年由大連實德來投，轉眼已是14載，他已隨球隊7度征戰亞協盃，以及參加兩屆亞冠盃賽事，明日（15日）亞協盃分組賽作客航源一役，將是這位忠臣第300度穿起「藍鳥」戰衣，亦是傑志球會紀錄上披甲最多的球員。 香港01記者袁志浩 台北直擊

面對這個職業生涯的里程碑，王振鵬坦言沒有太大感覺，心情依然平淡，「很榮幸為傑志上陣300場，個人而言對此沒很多想法，要感謝教練及老闆多年的信任。」闖進「300大關」，這位門將下一個目標又是甚麼？「沒想過要達成多少場這個數字，自己每年在訓練上都會調整狀態，目標是贏更多比賽。每次出場都希望以自己最好狀態，協助球隊取勝。」

傑志守門員王振鵬（左）明日有望第300度為「藍鳥」上陣，主教練朱志光特意選擇攜同此子出席賽前記招，「阿鵬」笑言是難得的體驗。（袁志浩攝）

王振鵬逐漸適應比賽用球 朱志光：年青球員先任正選

王振鵬在今屆分組賽迎戰和富大埔時，曾因判斷來球失誤，被利馬在離門約40碼放冷箭射入，當時有指因比賽用球較輕，令皮球軌跡變得飄忽。「阿鵬」指經過三場分組賽後，對此已逐漸適應，「皮球跟聯賽所用的不同，表面很滑，碰水或下雨時特別難控制。亞協盃開始前我們僅得3天時間去準備，所以當時掌控力很差，不過現在已加深了解，判斷比之前好很多。」

王振鵬稱未來會繼續專注訓練，望以最佳狀態出戰每場賽事。（資料圖片/袁志浩攝）

縱使傑志曾在主場大勝對手3球，但主教練朱志光認為，航源兩位海地外援約瑟及班奇甚具威脅，加上作客天氣、濕度跟香港有別，預計明日比賽不易應付，或會踢得較被動，「前線欠缺殺着，沒有球員停波，盧卡斯的效果其他球員很難達到。球員需要踢得聰明點，避免不必要的犯規。」休戰近一個月的列斯奧雖可跟操，但朱志光指這位後衛狀態未足，預料會先以年青球員任正選，「本地仍剩下兩場比賽，若有球員受傷會很麻煩，無奈下或以年青球員應戰，如鄭展龍及羅梓駿等，唐建文需任中堅替補。」

傑志陣中缺乏前線球員，朱志光稱去仗攻入一球的小將鄭展龍，大有機會正選亮相。（資料圖片/袁志浩攝）

航源本土聯賽兩連勝 望主場爭亞洲賽首勝

台企甲於4月尾開季，航源目前以兩勝兩和位列第4，周日（12日）剛在聯賽以3：1戰勝銘傳大學，取得聯賽兩連勝。該仗航源有韓援朱益成傷愈復出且射入一球，但只相隔3日緊接迎戰傑志，下周日（19日）又作客高市台電，因此球隊上場用兵謹慎，為此役留力。上輪未有隨隊來港的航源中場徐翊指，希望在主場拿下亞洲賽首場勝利，「球風偏向不以正面對抗，會以多人方式針對性防守。」至於總教練洪慶懷便稱，本土球員有很大機會亮相，「只要他們專注做好工作，非常大機會可以跟傑志拚搏，或可取勝。」

回歸主場的航源由另一位教練洪慶懷會見傳媒，他揚言球隊有很大機會取勝。（袁志浩攝）