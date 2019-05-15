【亞協盃】突如其來的成人禮　羅梓駿：再沒犯錯的藉口

台灣與上一代香港足球，有着密不可分的關係；羅梓駿卻是傑志，甚至港足下一代的希望。 「藍鳥」相隔26年後再訪台，今晚將在台北田徑場作客航源，羅梓駿有望再度披甲。季後正式踏入成年世界的小伙子，這些年來的經歷，對他來說代表着甚麼？ 香港01記者袁志浩 台北直擊

香港足球跟台灣，相當有淵源。

香港球員早年曾代表中華民國參戰國際賽，最遠可追溯至1913年第一屆遠東運動會。香港著名球星都以中華民國為首選，次級球員才選擇港隊。1954年馬尼拉亞運足球決賽，以香港球員為主力的中華民國，以5：2大勝南韓，首度奪得亞運金牌。翌屆東京亞運決賽，中華民國雖有「阿叔」林尚義領紅被逐，加時後仍以3：2力克南韓衛冕金牌，創造光輝歲月。直至1971年香港與台北當局達成協議，對方才不再在港徵召球員。

傑志曾於1953年訪台，與南華在當地舉行一場萬人空巷的香港打吡，圖為當年大軍於台北松山機場合照。（傑志提供）

傑志多次赴台交流 時隔26年終再踏寶島

不過鑑於兩地的友好關係，本港球會於上世紀中後葉曾多次到訪台灣，「藍鳥」早在1953年首次訪台，當年跟台灣海軍、空軍、中印民航及台灣聯隊交手，更在10月18日聯同南華，於台北空總球場對壘，合演「香港打吡」，據報球賽前兩天門票已告售罄，結果雙方打成2：2平手。

此後傑志在1962、1963，及至70至80年代期間，多次赴台集訓與交流。對上一次是1993年，當時剛出道的前港將楊熙智，以及現任富力R&F主帥楊正光亦有隨隊，跟高雄縣隊等勁旅友賽。傑志今季重返亞協盃舞台，加上賽事改制，終相隔26年再踏「寶島」。

亞協盃分組賽第四輪 傑志 Vs 航源 日期：2019年5月15日（星期三） 時間：晚上7時正（當地及香港時間） 地點：台北田徑場 Now TV 672台直播

「藍鳥」上次赴台已是1993年，圖中可見出道不久的昔日名將楊熙智（左），及現任港超球隊富力R&F主教練楊正光（右）均有隨隊。（傑志提供）

均宜由教練變隊友，再離隊他投，感覺是時候考慮接班。 羅梓駿

首傑志足校學員踢足全場 背負傳承責任

每位香港球員，都背負着這段香港足球昔日的光輝，穿起1993年傑志經典球衣的後衛羅梓駿亦然。這位22歲球員雖然首度踏足台灣，對港足歷史認識不深，他卻是代表「藍鳥」傳承的重要人物。「羅梓」自11歲起加入香港巴塞足球學校（現傑志足球學院），由梯隊拾級而上，於2015年7月獲提升至「藍鳥」一隊，並在2016年4月，成為首位戰畢本地頂級聯賽全場比賽的學員。

「巴塞足校那時，是（盧）均宜及（林）嘉緯當教練；到18歲跟他倆做隊友，現在他們更已離隊。夢想終有一日，自己有能力可帶起全隊。」雖是首位學員達成創舉，但「羅梓」目標不只於此，往後更多的90分鐘，才是最重要。當中前隊長兼同樣擔任右閘的盧均宜，對他影響最深，「他不單是自己踢，還提點及鼓勵隊友，往往在低潮時挺身而出。從首課跟操起，他場內場外教曉我許多，他離隊時自己突然有個念頭，好像是時候考慮接班這回事。」

穿起傑志1993年的經典球衣，背負傑志傳承任務的羅梓駿有點語塞，不知如何表達感受。（袁志浩攝）

傑志改變一生性格 領悟栽培之恩

除了自知成為球隊新一代的期望，「羅梓」選擇站出來，更因傑志改變了其一生。他透露以往只是個內向害羞的小子，連認識新朋友的膽量也沒有，「之前若遇陌生人問候，不懂對答溝通，但經過球會教導，以及足球帶給我的自信心，現時外出比賽若遇當地人詢問，都會很自豪地說，自己是傑志的一員。」隨傑志周遊列國比賽，「羅梓」慢慢變得外向，敢於嘗試更多，「很多足球以外的領悟，對待人處事有十分大幫助。自少受傑志栽培，長大後定要報答。」

以U23班底捧走省港盃，助羅梓駿在季中重拾自信及球感，成為轉捩點。（資料圖片／梁鵬威攝）

若專注地做一件事，差距根本沒想像中遠，任何事也可成功 羅梓駿

省港盃帶來轉變 意料之外的亞洲賽全勤

不過一切其實皆出乎「羅梓」預料，今季傑志將他從夢想FC外借回收，眼看大軍有唐建文及丹尼等前輩，他早已打算只能擔任替補，轉捩點卻是省港盃。「拿下冠軍外，以U23陣容踢贏中甲或中超球員，彷彿告訴自己，若肯專注地做一件事，差距根本沒想像中遠，爭正選都可成功。」

省港盃讓「羅梓」重拾高強度比賽的感覺，「藍鳥」下半季兼顧本地及亞洲賽，他是少數在亞冠外及亞協盃分組賽中，都正選披甲的球員之一。「羅梓」坦言渴望透過比賽，認識朝鮮及台灣等地的足球水平，測試自己能耐。早前作客朝鮮球隊4.25，更令這位守衛留下深刻印象，「很少跟這類對手交戰，他們速度快且體力好，令我清楚90分鐘內，如何以各種踢法應對，並非如平日踢港超般。」

U23亞錦賽外圍賽，是羅梓駿青年賽事的終結，卻是他在成年世界的開瑞。（資料圖片／香港足總提供）

最後一場青年賽事，竟然是如此結束，有點不甘心 羅梓駿

眨眼踏入成年世界 不甘化作動力

球季即將完結，「羅梓」坦言今季尤如他的「成人禮」，是他由青年球員長大成年的分水嶺。早前他隨港隊到蒙古征戰U23亞錦外後，已踢畢生涯的所有青年軍賽事，同時亦是最後一屆菁英盃適齡球員，往後正式踏入「成年」世界。時日太快，無知的小孩一晚長大。「羅梓」心中帶着不捨，忘掉梯隊的青春印記，放在他面前的是另一個挑戰的開始，他需跟更多有實力、經驗的球員競爭，「最好的證明便是行動，我要用場內表現，告訴外界羅梓駿不再是個年青球員。」

港足U23最終未能出線亞錦賽決賽周，蒙古的經歷讓「羅梓」留有遺憾，「最後一場青年賽事，竟然是如此結束，有點不甘心。」將不甘化作動力，他期望入選大港腳，繼續代表香港，「現在還差一種予人成熟的感覺，現在失誤再沒有『小將』這藉口，若重複犯錯，只代表自己在原地踏步、浪費時間。」

成熟、平穩、大將之風應如何定義？羅梓駿心中自有答案，並正向目標邁進。（袁志浩攝）

平穩勝於一切 視阿諾特為學習對象

「成熟感應如何培養？」記者忍不住問道。「朱sir（主教練朱志光）跟我說，右閘非要做最突出，最重要是夠平穩，已足夠助球隊取勝。經驗是其一，亦需細緻地去做每件事。每球傳送，甚至每次防守，也可判斷出你是否具大將之風。」20歲的利物浦右閘阿歷山大阿諾特，在歐聯4強對巴塞隆拿時趁對方球員不集中開出角球，造就奧歷治門前建功，協助球隊奇蹟反勝。冷靜的頭腦、準確的洞察力及分析力，加上足球智慧，正代表成熟。「他較我年輕，沒太多犯錯，又能助攻助守，是我的學習對象。」

訪問完結後跟「羅梓」步回酒店，好奇他如何消磨午餐前近兩小時的空餘時間，他的答案讓我頗意外：「閱讀一些理財書籍吧，始終足球員不是只顧踢波那麼簡單。」或許他外表仍帶點青澀，對答仍略微靦腆，他原來還有成熟的一面，只是大家還未發掘。