【女籃】均安走出磨合困局　王家怡及時大爆發開季首勝挫安邦

去年護級成功的安邦對上亞軍均安，今日（15日）展開兩隊今季聯賽的第一戰。雖然安邦上半場打出爭氣的兩節，卻在換邊後出現失誤，斷送爭奪首勝的大好機會，最後以46：69不敵均安。

兩隊的內線先攻入一球，但安邦的手感相比對手輸蝕，馬丹鳳雖有多次進攻機會但未見得手，手風欠順便先退下火線。

另一邊廂，均安則有有王家怡入楔，多次接應反擊快攻打出8：2的攻勢。雖然兩隊內線較強，但安邦外線有周敏屢屢建功，先快攻上籃得手再助攻黃琪琪中距離命中，接連再博得罰球，均安大意的失誤讓趙嘉渝在前場有機可乘首節反超16：12。

均安在銀牌賽時試陣，但未達預期效果。（張倩儀攝）

王家怡直言由於今年多新人，要走到冠軍的道路實在難行。（張倩儀攝）

比數一直緊咬，加上均安向來表現出眾的內線今場都未見優勢，一方面拉出禁區外發炮，但安邦防守積極面對王家怡的瘋狂得分仍能守住分差。直到王家怡連轟兩記三分，才將比數拉開，半場安邦以24：31落後。

自亞運之後王家怡的表現亦一直浮沉，今場也為她打下一支強心針。（張倩儀攝）

換邊後均安大勇，王家怡三分命中，再博得三球罰球，隨後隊友王文詩和王宝詩也「交出功課」。安邦下半場頻頻失誤，一下子被對手拉開比數；上半場沉寂的陳曉瑩發力，轟入兩球三分再順利偷波，助均安以54：33大比數領先。

陳曉瑩三分攻勢未完，即使安邦防守轉以全場緊迫，均安以短傳見招拆招。周敏四犯由何詠詩入替，一出場即有進賬，但仍未能打破20分的分差，最後以46：69慘負。

自己是得分主力，不可以再頹下去，一定要重新振作，聯賽第一場就做到了。（張倩儀攝）

全場獨得最高24分的王家怡，今日絕能用神勇來形容，過去從暑假的亞運到銀牌，一直表現都處一個樽頸：「自從打完亞連自己的狀態一直都很差，過了銀牌之後，我知道自己要上（力）了。」

作為球隊的主力，也有過灰心的時候，因為新人入隊自不然需要時間磨合，「今年難打因為很多新人，試陣是試得有點頹，但今季第一場聯賽打到這樣的確是挺滿意的。」

隊中新球員雖多，但均看在聯賽首戰已找到感覺。（張倩儀攝）

+ 17 + 16 + 15

一步一步做到成果，隊友間在聯賽第一場就找到了感覺：「自己當然想贏冠軍但首要是入四強，我知道這條路不好走。」

先做好自己是最重要的，「我告訴自己不可以再這樣，銀牌的那幾場得分都只得個位數，自己是球隊的得分主力，我要站出來得分，剷進去分給隊友，這些全部都是我應該要做到的。」

安邦雖然下半場以全場緊迫對付均安，但未能未反敗局。（張倩儀攝）