【高級組銀牌】安邦開季遇挫折　趙嘉渝大專後的籃球意義

成功要靠甚麼？香港人常說的「成功靠父幹」，卻沒有想過有出眾的長輩才是離成功最遠的人。效力女子甲組安邦，入選港隊的趙嘉渝，家中有一位前女籃港隊隊長的媽媽，人們口中「那個誰誰誰的女兒」並不代表就會一路順遂。 回巢的首個銀牌賽，就面對首兩戰就全敗出局，在等待聯賽的開鑼期間，剛完結了大專，突然間在籃球路上沒有了焦點，再也沒有甚麼值得追求的事，趙嘉渝遊走於鬆一口氣和不捨的情緒之中。

這是一個對她來說很重要的人生階段，說到大專完結時大眼睛突然泛紅：「不要說，說了就想哭。」馬上拿衣服擦臉，「沒有大專其實很空虛，人輕鬆了很多，但好像已經過了人生很重要的那幾年。」大專剛完季，社交平台每天都還是在「翻熱」決賽當天的喜悅：「甲組你會覺得：『自己還有很多年打』，可能還有十年以上， 但大專完了就完了，是在有限的時間做有限的事。」

去年的大專冠軍，讓趙嘉渝在Instagram「狠狠地」洗了幾天的版，今年也不例外；因為這兩個大專冠軍，是她完結大學生涯的最佳句點。（李澤彤攝）

說起大專的落幕，趙嘉渝在銀牌開賽前的熱身都忍不住善淚，是滿滿的不捨。（李澤彤攝）

沒有目標的盲目是不會有動力做好的，幸好在開季前，趙嘉渝找到了努力的原因。（張倩儀攝）

這幾年不努力，你一定會很後悔。 趙嘉渝

「這幾年不努力，你一定會很後悔。」這是過來人做的一句總結，趙嘉渝並不是說給誰聽，也許是致當初選擇努力而現在無憾的自己。至少努力是有成果的，除了有成績，也獲得她的肯定：「其實家中有一個很嚴厲媽媽，小時做打球都會聽到你應該怎樣打，甚至是『你真的很屎波』。」她笑說：「但這幾年打大賽，從未見過她這樣開心，好像她贏了球一樣，不知她這樣開心做甚麼。」其實趙嘉渝是知道的，也知道媽媽為她感到自豪。

這些年，趙嘉渝用了不少力氣去證明自己，她是趙嘉渝，不是「誰誰誰的女兒」；成功是因為自己，不是其他人。（張倩儀攝）

終於可以證明自己，但她捱過了這些年，用自己實力和球技讓大家點頭：「小時候被人說我是誰誰誰的女兒已經很辛苦，用了很多年，才『甩了』誰誰誰的女兒，到現在有一點點認同。」她續說：「甚至有份入選港隊都很想退出，不知道自己有甚麼資格被選。」能成為香港隊成員，是多少運動員的心願，趙嘉渝卻想過要離開，只因為不知道自己憑甚麼，不想聽到自己是因為有靠山。

憑實力，不是靠山。（張倩儀攝）

甚至有份入選港隊都很想退出，不知道自己有甚麼資格被選。 趙嘉渝

「其實真的沒有心機，讀完大學，好似打不打下去也沒甚麼特別。」想到以後只剩女甲的舞台，人生突然少了許多衝擊，直到遇他，一個讓趙嘉渝欣賞的人。他不是球星，是一個屢受挫折的教練，這個不知名的「他」在她心中就是一個特別的存在。「他不停被別人『踩』，我卻知道他是一個很用心的教練；他看不過我這般頹廢，看到他已經3字頭還重返乙組，這麼辛苦只為了打球。」感覺到趙嘉渝重新找到努力的原因，因為他在她身上花了不少心機，練球的時間和共同進退的扶持，「我一定要讓大家在我身上睇到佢的用心， 所以我一定會俾心機繼續打。」一切都只需要一個原因。

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