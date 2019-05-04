【田徑】韋祺韋禔包攬金銀　賽季間三鐵徑項不斷

「韋氏姐妹」韋祺和韋禔今日（4日）於香港田徑錦標賽雙雙出戰女子1500米決賽，姐姐韋祺以4分41.34秒完賽奪得金牌，而妹妹韋禔則以一直尾隨，最後以4分50.49秒取下第二名。

來自聖士提反女子中學的韋祺和韋禔，分別代表港隊和聖士提反女子中學出賽同場較勁，其中韋祺於學界D1賽場一鳴驚人，女子B Grade 1500米奪金，並以4分37.99秒破紀錄；而孿生妹妹韋禔同樣亮眼，在D1學界中以4分49.45秒，尾隨姐姐奪銀，兩姐妹雙雙打破學界紀錄。韋祺先將學界紀錄一口氣推快15秒之多後，再於亞洲少年田徑錦標賽中，以4分34.05秒成功打破自己PB。

賽後也一如往常，兩姐妹的擁抱，不必多說。（林若勤攝）

今次分別以4分41.34秒和4分50.49秒包攬金銀，雖然未能破自己的PB，但仍感到滿意，突然妹妹說：「韋祺的第一圈是51秒！」韋祺笑笑：「對⋯⋯我因為一開始太快，所以到最後就辛苦一點。」「你常常都這樣。」韋禔再大叫。「我有時候會想提一下，但她都當我沒到。」看一眼韋祺，韋祺再說：「控制速度上要再好一點。」

「韋祺第一圈是51秒！」妹妹韋禔大聲說，本來應該保持56秒的，快了5秒後段就比較辛苦。（林若勤攝）

「其實我們上星期剛完成一個很大的三鐵比賽，本身今星期是復元的時間，但看到有這個比賽又不想錯過就試一試，我自己知道破不了PB但接近也就可以。」韋祺笑說，二人剛從菲律賓回來，完成蘇碧灣三項鐵人亞洲盃，也因位列第二和三的成續而獲得6月份到韓國參加亞洲少年三項鐵人的機會。

未能破PB，但韋祺對自己的成績也表示滿意。（林若勤攝）

大賽剛過去，體力還未恢復但還是不忍放棄今天的1500米賽事，韋禔直言：「正值賽季最近很多比賽，幾乎每星期都有，可能是有點累。」

今天天氣不穩，時而大風，時而下雨，地面亦濕透，韋祺說：「本來以為今天凍會好一點，但一開始很大風，地下濕都有一點影響，不過大家都是一齊比賽所以不是藉口。」

妹妹韋禔在跑步的成績雖然未及姐姐韋祺，但也笑說自己三鐵的表現較平均，也比較喜歡游泳。（林若勤攝）

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