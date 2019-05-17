【羽毛球精英賽】喇沙四連霸　高主教破蛋無憾「亞軍對得起自己」

全港學界精英羽毛球（團體）比賽今日（17日）上演決賽，喇沙書院擁有港青代表高城熙在陣，這支奪冠大熱以一局不失的姿態晉身決賽，實力超然。至於今年港島D1冠軍高主教書院，則是校史上首次殺入精英賽決賽。 兩強對壘，喇沙實力始終更勝一籌，以總比分3：1獲勝，創出四連霸偉業；而高主教亦成功在喇沙身上取得一局，兩大主力鄧卓文及龐立恆賽後表示無悔：「總算對得起自己，對得起到場支持的校長、師生。」

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽今日（17日）於順利邨體育館完成男女子組季軍戰及決賽，男子團體決賽由喇沙書院對陣高主教書院。兩隊支持者聲勢浩大，未開賽已感受到大戰氣氛。喇沙首局派上精英賽男單亞軍王澈，對上高主教隊長之一的鄧卓文，雙方實力有差距，最終王澈21：10大勝一場。

精英賽男單亞軍王澈成功為喇沙取下首局。（徐焌然攝）

今場高主教排陣有變，兩名隊長鄧卓文及龐立恆聯袂出戰第二局男子雙打，冀望破蛋。獲得現場數十名高主教的師生家長支持，這對合作無間的拍檔亦不負所望，以21：19擊敗對手，為喇沙於本屆精英賽失的第一個局分。

鄧卓文（上）、龐立恆（下）拍檔雙打，為高主教追成1：1平手。（徐焌然攝）

其後喇沙派出曾於亞青奪金的港青代表高城熙，此子實力超班，出戰第三局單打便以誇張的比數21：1大勝對手；其後第四局雙打夥拍羽毛球隊隊長鄒旨朗，再以一場21：11輕鬆獲勝，締造喇沙四連霸偉業。

當喇沙派出港青代表高城熙，他便以直落兩局為喇沙擊敗高主教。（徐焌然攝）

賽後高城熙表示今日自己已經發揮出最好表現，「經過一星期的訓練後，狀態已經比四強時好，今日已經能夠發揮出自己最佳狀態。」

成功奪冠後，這名港青代表並未有自滿，反而開始展望下個學年，「首先我們訓練不能夠鬆懈，目標是保持D1學界大滿貫的佳績。然而我對下年團體精英賽有點擔心，因為下年我將會應考公開試，未知完成考試後狀態能否恢復過來。」先天下之憂而憂，高城熙甚有大將之風。

喇沙書院一眾師生，奪冠後圍圈高唱校歌。（徐焌然攝）

至於帶領高主教首度殺入決賽，成就創校以來的最佳成績。兩位主力鄧卓文及龐立恆，並未能以冠軍完成「神奇之旅」，雖然失落冠軍寶座，但二人仍感滿足，「賽前深知對手實力比我們高，故決定將重心放在第二局雙打，希望至少贏得一局，不致於被對手橫掃，不要辜負到場支持的校長師生。」

高主教兩位主力鄧卓文及龐立恆，雖未能奪冠而回，但對賽果仍感滿意。（徐焌然攝）

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽男子組殿軍— —培僑書院。（徐焌然攝）

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽男子組季軍— —福建中學。（徐焌然攝）

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽男子組亞軍— —高主教書院。（徐焌然攝）