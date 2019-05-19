【劍擊．世界盃】江旻憓回勇杜拜站摘銅　方凱申巴黎站打入32強

在今年初兩奪重劍世界盃分站冠軍的江旻憓（Vivian），其後首度登上「一姐」位置後，戰績卻稍稍回落。Vivian在本周末舉行的重劍世界盃杜拜站，再度踏上頒獎台，為港隊摘下一面銅牌。 另外，男子重劍代表方凱申在世界盃巴黎站，亦再度殺入32強。

江旻憓今年初分別在古巴夏灣拿及西班牙巴塞隆拿的重劍世界站分站中，連續兩站封后，使她成為「一姐」，升上世界第一。不過，首度以肩負「一姐」之名出戰的Vivian，亦稍稍受世界第一的壓力所影響，在近3站的世界盃及大獎賽表現亦未能打入最後4強，而她的世界排名亦回落至第3位。

Vivian在上站哥倫比亞的大獎賽打入8強，今站再度改善自己戰績。（FIE圖片）

江旻憓上站在大獎賽哥倫比亞站8強止步，與獎牌僅一步之遙。Vivian與隊友們在本周末出戰杜拜站的世界盃賽事，以3號種子身份出戰的Vivian，直接躋身正賽64強，其後分別力敵波蘭、愛沙尼亞及韓國劍手，打入8強，並再以15：12淘汰愛沙尼亞的Erika Kirpu。

江旻憓在準決賽硬撼奧運銀牌得主韓國的崔仁晶，雖然首節以1分之微領先該名韓國劍手，但Vivian及後被扳平及拉開比分，結果以6：15告負，4強止步，以一面銅牌結束世界盃杜拜站的個人項目。一眾女將將於今日（19日）出戰團體賽項目。

Vivian與韓國的崔仁晶在4強交手，惜以6：15告負。（FIE圖片）

杜拜站的獎牌得主一同合照留念。（FIE圖片）

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另外，男子重劍隊亦赴法國巴黎征戰世界盃分站，其中方凱申由外圍賽階段再度躋身正賽64強。方凱申在今季賽事中，算得上是正賽的「常客」，多次打入正賽，而他曾在2016年的多哈站大獎賽中，首度闖入16強。

方凱申在今站正賽首圈，1劍力克瑞士劍手，繼去年的瑞士站後，再度躋身世界盃32強階段，及後面對法國的主場劍手以11：15告負，32強止步。

方凱申在男子重劍世界盃巴黎站，再度躋身正賽64強，並擊敗瑞士選手，打入32強。（FIE圖片）