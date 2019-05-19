【港超聯】夢想FC完成今季最終戰　大部份主力下季留隊

2018至19球季港超聯今日（19日）正式劃上句號，早前盛傳欠薪的夢想FC最終敗予冠軍和富大埔，以16分排第8名完成聯賽。行政總裁梁智駒表示，未知老闆黎展維的計劃，但指夢想留在港超的機會樂觀，只需張羅經費。

夢想由今季季中開始，多次傳出欠薪等財政問題，更有指夢想季尾或散班，來季不會繼續參與港超聯。但夢想FC主席黎展維日前在透過夢想Facebook專頁，表示來季會「積極擴軍，繼續參與香港超級聯賽以及各項盃賽」，又稱已着手物色具級數外援球員，望配合陣中年輕球員爭冠。

夢想最終戰不敵今季聯賽冠軍大埔。（袁志浩攝）

夢想眾將向到場支持的球迷致意。（袁志浩攝）

梁智駒稱來季班費未知數

夢想FC行政總裁梁智駒今日完成煞科戰後，坦言「未太清楚球隊下季情況」，但強調夢想FC下季會繼續存在：「留在港超的機會樂觀，只欠班費，來季班費仍是未知數，可能會有新贊助加入，再多等一段時間吧，6月中會較明朗。」他認為，黎展維已着手尋找新資金來源，「一切應已在談判中，否則他不會在Facebook如此說。這是香港足球的現象，一個老闆支持一支球隊很困難，他找到贊助就可以繼續。（搞波）一年花一千萬，白花沒收入，我也明白老闆的處境。」

夢想行政總裁梁智駒表示球會留港超機會樂觀。（袁志浩攝）

來季夢想若繼續參戰港超，梁智駒希望原有班底盡量不要變動，「陣中三分之二球員都有合約，部份外援則要個別商談，需要老闆點頭才成事。華人也個別（約滿），（陳）偉豪走不到，他要跟住我；林衍廷有長約、謝家榮有合約在身，盡力留下吧，可能有其他球隊開出更好條件，但若去到只做後備，我不會讓他走。」

總結今個球季，他以「有起有跌」形容：「本身期望盃賽入到決賽，但做不到，知道大家已盡力，但球會一些因素影響了球隊發揮，大致上今季表現可接受，聯賽排名也較上季微升一位。」