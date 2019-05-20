【Indy 500】艾朗素時速0.019英里敗走排位賽　再次三冠王夢碎

時速0.019英里，只差了一點點，艾朗素就保住挑戰Indy 500冠軍的希望。 不過，今年代表麥拿侖參戰連番受挫，艾朗素排位賽出局，賽車三冠王的美夢又要再等一年。

艾朗素在今年Indy 500代表麥拿侖出賽，但一連多日的試車都遇到挫折，日前更遇上炒車意外，令到調校時間大減，速度大受影響。艾朗素在美國時間周六首節排位賽作出5次嘗試，4圈平均時速最佳成績為227.224英里，比起第30名的英國車手曼恩（Pippa Mann）慢0.02英里，面臨出局危機，要殺入正賽，就要在決定31至33名的Last Row Shootout中取得前三名位置。

艾朗素今年再次失落Indy 500。（美聯社）

參加Last Row Shootout的車手只得一次機會，所以絕不容許有任何失誤。雖然艾朗素今次做出更快4圈平均時速，造出227.353英里的成績，但仍不足以讓他得到正賽一席位，比起在正賽最後一名、第33位出發的美國車手佳薩（Kyle Kaiser）慢0.019英里，與正賽擦身而過。相比起2017年成功殺入Final Nine Shootout，得到正賽第7位出發資格，到正賽最後20圈才因機件故障退賽，今年的成績對艾朗素來說絕對是大倒退。

艾朗素在社交網站向支持他的車迷致意：「無可否認這一周困難重重，我們已盡了力，就排位賽用完全不同的調校，4圈一直踩盡油門，可惜我們仍是不夠快。」西班牙「車王」續道：「要在這裏（印第安納波利斯賽車場）開227MPH以上絕不是件易事，我們已用盡辦法，有時更憑勇氣一拼，但其他人比我們做得更好。若接受了一大挑戰，你可能得到的就只有成功或失望，我們接受結果。」

排位賽失手，艾朗素只能提早落車。（美聯社）

艾朗素今年Indy 500連番受挫。（美聯社）

麥拿侖準備不足累死車王

麥拿侖2017年與在美國車壇享負盛名的Andretti車隊合作，讓艾朗素得到其中一台戰車。麥拿侖今年自行派隊參賽，只有艾朗素代表參賽，讓他們可以將資源都集中在這位兩屆F1世界冠軍身上。不過，由首日試車起，麥拿侖與艾朗素今次參賽就似是注定失敗一樣。

首日試車，麥拿侖因為電子零件問題，令到艾朗素乾等了大半日。艾朗素翌日試車遇上意外，要放棄第3日試車去修補戰車。如果選用後備戰車的話，艾朗素本可在第3日試車落場，但麥拿侖組裝賽車時發現引擎有問題，盡失第3日試車時間。艾朗素雖可在最後一日試車落場，但麥拿侖及他雖然要一日時間內，完成戰車調校，實在是難以得到最佳Setting。

艾朗素多謝車迷支持。（美聯社）

美國時間周六首節排位受挫，麥拿侖當晚就向Indy賽車兩大名門Andretti及Penske車隊求助，希望可以改善他們那難以駕馭的賽車，但這亦代表艾朗素在只得一次機會的情況下，駕駛一台「不一樣」的賽車，嘗試殺入正賽。成績上，艾朗素的速度確是有改善，但其他車手亦一樣，最後這0.019MPH令艾朗素再次與Indy 500冠軍擦身而過。這亦帶出另一個問題：艾朗素會否放棄麥拿侖？

若艾朗素來年繼續參賽，他會否再次冒險與Indy經驗不足的麥拿侖合作，成為了一個疑問。外國傳媒指，如果艾朗素選擇代表另一車隊，Penske車隊將會是西班牙車王的首選。