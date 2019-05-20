【港足】麥柏倫公布任內首份名單　馮慶燁首入選：努力有回報

港足新帥麥柏倫4月9日上任，今日（20日）為其任內首戰──6月11日香港主場對中華台北的國際友誼賽，公布其第一份初選名單。32人大名單中，既有熟悉臉孔，亦有不少新鮮人。

香港對中華台北的32人大名單當中，有8人從未進入過香港「A隊」決選，包括羅梓駿、陳晉一、袁皓俊、林樂勤、孫銘謙、袁振昇、鄭兆均、陳廣豪、馮慶燁，當中孫銘謙（2000年出生）及陳晉一（2002年出生）均為「00後」，有望成為首位千禧後出生的「大港腳」。應屆港超冠軍和富大埔及傑志分別成為大戶，各有7人入選，而外流球員亦不少，共有5人。值得留意的是，翟廷峯、陳肇鈞等闊別港隊多年後，今季憑在球會的優秀演出，得以再度入選。

今次港足對中華台北初選名單中，不少均是應屆省港盃奪冠陣容。（資料圖片）

麥柏倫表示，會在訓練期間審視眾球員表現，名單當中既有年輕球員亦有經驗戰將，認為有利港隊未來發展，惟他稱：「可惜今次未能選上所有我們希望入選的球員。」決選名單將於6月6日操練後公布。

香港 對 中華台北 32人初選名單 守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬（傑志）、謝德謙（冠忠南區）、袁皓俊（理文） 後衛：法圖斯（貴州恆豐）、羅素（河北華夏幸福）、丹尼、艾里奧、羅梓駿（傑志）、劉學銘（冠忠南區）、徐宏傑（梅州客家）、梁諾恆（富力R&F) 、翟廷峯、馮慶燁（和富大埔） 中場：陳廣豪（佳聯元朗）、茹子楠（科瓦彼達迪）、胡晉銘（香港飛馬）、陳晉一、黃洋、鞠盈智（傑志）、陳俊樂（富力R&F)、陳肇鈞、李嘉耀、黃威（和富大埔） 前鋒：艾力士（大連一方）、林樂勤（夢想FC）、麥基（東方龍獅）、孫銘謙（凱景 ）、袁振昇（香港飛馬）、鄭兆均（理文）、辛祖、 鍾偉強（和富大埔）

馮慶燁（左）今季傷患大減、表現亦突出，獲麥柏倫青睞。（資料圖片）

馮慶燁克服傷患踢入港隊：以正選十一人為目標



馮慶燁今季作出不少突破，除了克服傷患創出生涯上陣場數最多的一季，更首戰亞洲足協盃、並助和富大埔奪得聯賽冠軍，表現有目共睹，在26歲之時更終於看到代表香港成年隊的希望，他坦言一路走來十分漫長：「對我來說，從多年前膝蓋受傷開始，直到現在進入香港隊初選名單，這段路真的很漫長，但努力終於有回報。」他坦言目前只進入初選名單，一切都言之尚早，但樂見自己在足球路上不斷前進，「我會保持謙虛，努力學習，以正選十一人為目標。」

陳晉一（右）以16歲之齡進入香港足球代表隊成年隊初選名單，年紀之輕實屬罕見。（資料圖片）

16歲陳晉一談決選：順其自然



至於名單中最年輕、年僅16歲的傑志翼鋒陳晉一，今季早已越級挑戰頂級聯賽、亞冠盃及亞協盃等賽事，亦曾代表香港U22及香港U18出賽，但今次獲選入大港腳名單，他大感愕然：「因為我（在球會）的上陣時間不是特別多，但沒想過自己的職業路發展得這麼快，見到名單仍很興奮……知道港隊今次希望年輕化，才令自己入選的機會大了。」對於進入決選的機會，他表示「順其自然」：「希望可以踢到自己最好的表現……香港仍有很多年輕球員值得入選，希望自己的表現可以證明年輕球員的能力，很多有質素的年輕球員只欠上陣機會。」