【亞協盃】馮慶燁冀分組賽球迷更多：大埔戰亞協很香港、很本土

和富大埔在亞協盃外圍賽附加賽戰至最後一刻，終以互射12碼擊敗黎明SC，繼2010年後再一次打入亞協分組賽。 作為地區球隊，大埔確有號召力，加上票價相宜、賽前落力宣傳，這場大戰終吸引4434人入場。 大埔中堅馮慶燁賽後喜言大埔出戰亞協盃「很本土」，認為主場氣氛極佳，同時呼籲更多球迷入場支持本地賽，支持香港足球。

近年的亞洲球會賽事，傑志、南華及東方為常客，今日大埔對黎明的戲碼既新鮮亦引人，吸引4434名入場觀眾落力打氣，令大埔球員奮力戰至最後一刻。

縱使踢完加時戰後，大埔眾將已累得攤倒草地，最後仍咬緊牙關在互射12碼勝出。

亞協盃：和富大埔中堅馮慶燁今仗表現出色。（袁志浩攝）

亞協盃：馮慶燁認為，大埔出戰亞協盃這件事「很本土」，呼籲更多球迷入場支持本地賽，支持香港足球。（袁志浩攝）

大埔踢亞協盃「很香港、很本土」 馮慶燁籲港人入場撐港足

今仗在後防表現出色的馮慶燁，大讚主場氣氛極佳：「作為大埔球隊去踢亞協盃是另一種味道，大埔是區隊，以前一向班費不多，卻能凝聚社區力量，召喚到的球迷自然會更多，因為這件事很香港、很本土。我有信心大埔之後的亞協賽事會有更多球迷支持。」

「燁B」更希望，今日入場的球迷往後可以更支持本土賽事：「若本地球賽也有這麼多觀眾支持，對球員來說也是動力，對於培育足球員也是動力，若每場都有這麼多人看，又何需怕沒有贊助商、家長又怎會不支持？但每場波觀眾這麼少，看不到前景，家長也未必放心，希望多些球迷支持球賽，要推動足球，多人看是第一步。」

亞協盃：和富大埔互射十二碼淘汰黎明SC，相隔9年再晉分組賽。（袁志浩攝）

黎明無外援 馮慶燁：盧卡斯侵略性更強

對黎明之前，馮慶燁曾稱希望在亞洲賽證明本地後衛的實力，他認為今仗已做到，並大讚除艾華度表現出色外，門將曾文輝、兩閘翟廷峯及李家豪都合力守住不失，同時能做好溝通，「這120分鐘不失球真的不容易，對我們全隊和防線都是肯定」。

但「燁B」亦指出進入分組賽後要有更好表現：「黎明沒有外援，個人質素不算太高，本地外援如盧卡斯和艾華頓的對抗性及侵略性都更強；暫未知分組賽的台灣（航源FC）和朝鮮球隊（4.25）有沒有外援，但今次經驗對我們來說很有幫助，黎明的配合性很好，在香港少見，令我們的防線都要更多走位配合。」

互射十二碼階段，大埔門將曾文輝第一輪已撲出黎明球員居光明的射門。（袁志浩攝）

曾文輝以小組首名為目標

今仗在互射12碼階段，救出對手射門的大埔門將曾文輝，賽後雖打趣說要再去朝鮮「不太開心」，但仍對於能出線至分組賽喜上眉梢，「作客朝鮮的比賽，天氣令人很難適應，回到主場有這麼多球迷支持我們，我們才有這種心態去應戰。」

他跟馮慶燁一樣，大讚一眾後衛的演出，「我不是英雄，後衛也有很大功勞，他們減輕了我的壓力，令對手很少射門。」外號「德古」的他認為，進入分組賽後要惡鬥4.25及傑志，要出線並不容易，但仍會以小組首名為目標。

和富大埔互射十二碼淘汰黎明SC（按圖放大）