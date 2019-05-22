【歐霸】阿仙奴宣布米希達利恩缺席決賽　阿塞拜疆足總感到失望

阿仙奴宣布亞美尼亞中場米希達利恩將不會隨隊到阿塞拜疆首都巴庫，避戰5月29日對車路士的歐霸盃決賽。 由於領土爭議，亞美尼亞及阿塞拜疆兩國一直關係緊張。雖然歐洲足協得到阿塞拜疆當局保證米希達利恩的安全，但他與家人商量後，最終決定缺席歐霸盃決賽。

阿仙奴及車路士將會在5月29日於阿塞拜疆首都巴庫爭奪歐霸盃決賽，這個也是兵工廠獲得來季歐聯資格的唯一機會。然而，阿仙奴昨日（5月21日）發表聲明，表示中場主將米希達利恩不會隨隊。

因為政治原因，米希達利恩擔心個人安全，所以決定不隨隊到巴庫踢歐霸盃決賽。（Getty Images）

30歲的米希達利恩說：「考慮過所有情況之後，我們不得不作出一個艱難的決定，我不會隨隊出戰歐霸盃決賽。能夠參與這種比賽的機會並不多，我承認錯過這場比賽對我是一次打擊。」

阿仙奴領隊艾馬利則說：「他很想為球隊比賽，但他跟家人商量後，決定不去了。這是一個非常個人的決定，我們需要尊重他。我了解政治的原因，但我必須尊重球員決定。」米希達利恩在今屆賽事6次正選5次後備，交出3次助攻。

領隊艾馬利表示，他會尊重米希達利恩的決定。（Getty Images）

阿仙奴的聲明則表示：「我們探求過所有可能的選擇，讓米希達利恩隨隊，但經過他跟家人的商議後，我們共同決定，他將不會隨隊。米希達利恩是我們打入決賽的重要功臣，所以這是我們球隊的重大損失。我亦為球員感到可惜，因為這樣的原因而錯過一場歐洲主要盃賽的決賽，要知道這是球員生涯中為數不多的機會。」

由於納卡地區的領土爭議，亞美尼亞及阿塞拜疆兩國曾經開戰，一直關係緊張。之前米希達利恩效力多蒙特的時候，在2015年也因此缺席過作客阿塞拜疆球隊加巴拉（Gabala）的歐霸盃比賽，而在今屆分組賽，他亦沒有隨隊作客卡拉巴克。阿仙奴曾去信歐洲足協，表達米希達利恩的顧慮，但歐洲足協表示，他們已經向阿塞拜疆當局獲得安全保證。

米希達利恩在4強兩回合的比賽中都有後備入替，並交出一次助攻。（Getty Images）

歐洲足協的聲明表示：「與阿仙奴緊密合作下，歐洲足協尋求並得到阿塞拜疆當局保證球員的安全。基於這些保證，我們制定了一個全面的保安計劃，已經交給球會。雖然球會肯定了歐洲足協及阿塞拜疆的政府的努力，但我們都要尊重球員的決定。」阿塞拜疆足總則對米希達利恩的決定感到失望，他們重申阿塞拜疆政府已經應歐洲足協的要求，確保其人身安全。