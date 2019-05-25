【屯門行山路線】俯瞰老虎坑澗谷　登九逕山望黃金海岸靚景

九逕山，名源於山上有九條路徑可通（因徑逕相通，有誤作「九徑山」，惟尊重原名，不予鼓勵），高507米，倚大欖涌水塘之西，元朗以南，屯門以東，屬一座龐大山體，惟地圖未有標示山名，以至名不經傳。此山地形複雜，最高點偏西北一隅，各處丘陵起伏如青山腹地。 地質以砂以主，惟植被相較青山茂密。北坡平緩而南坡陡峭，孕育不少沙澗。澗谷走向奇特，有三處呈南北走向，東起有黃泥墩灌溉水塘以下之黃棠石澗、洪水坑灌溉水塘以上之丹桂坑三源及藍地灌溉水塘之源老虎坑。 九逕山各脊幾乎皆有路，既可說易於迷途，亦可說隨時可變，若對地形或讀圖未有信心，最簡易直接登山路，可沿屯門徑至山坳一涼亭，有石屎徑直指山頂，聞說梯級達九百級之多。 ——改自2016年《九逕山》一文

屯門徑登九逕山（剎那提供）

日期︰2019-03-24 路線︰屯門西鐵站→井頭上村→涼亭→發射站石屎路→九逕山→西南脊→引水道→屯門官立中學

天色不穩，行山路線遲遲未有定案，最終即日選揀撤退路線豐富又甚少踏足的九逕山。由屯門西鐵站起步，一直東行至井頭上村，其南北兩村之間乃麥理浩徑的終點，山齡十多年的我，還是首次來訪。由此往引水道，既是行山徑，亦是村民出入之路，是故極多分枝，沿黃色欄杆上行必不迷路，路上亦有不少書有「往郊野公園」的官方印記，也許木牌上的「沿欄杆行」亦算妙趣。

引道上坡方向，還是眼前繼續上山的屯門徑以南，乃大欖郊野公園的範圍，此十字路口，北路亦屬屯門徑，往景峰花園，南路麥徑沿引道通往掃管芴及大欖涌水塘，西路即剛才的上山路，東路便是往山坳涼亭的屯門徑一部份。

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東路的屯門徑，乃沿裂桃坑左岸上行，此坑須非名澗，澗流亦非宏大，惟澗谷兩邊皆為坡狀岩坡，看來亦有小峽谷的氣勢。正值仲春，鮮嫩亮綠的藤黃檀（Dalbergia hancei）新葉佔領半個澗谷，甚為清新，亮綠中驚見有一深綠色營帳設於澗中，甚為奇怪。穿過電纜底，山徑偶爾與裂桃坑交接，石斑木（Rhaphiolepis indica）盛放之勢與其啡紅新葉叫人讚嘆。此時有支徑與主徑平行，殊途同歸惟支徑走在火界之上，前方山坳明顯見有一涼亭，乃前文提及之山坳涼亭。

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涼亭可俯瞰北向老虎坑澗谷，直指藍地灌溉水塘，其上源則是濃密深厚的林區。沿登上山頂發射站之石屎徑上行，景色開揚，穿過老虎坑兩條左支的上游，春風清勁，吹乾山腳流下的濕汗。比起屯門徑的熱鬧，此段路顯得較為清靜，只遇上數名落山落得氣喘的行山人士。臨近山頂，樓梯變得更陡峭，最終於止直昇機坪。

這個高度剛好在雲層底部，視野甚差，身旁的發射站幾乎看不清。直接繞過山頂的數步，往南面落山。小心選擇落山路，左為九管左坑與九逕南坑之間的南脊，右為九逕南坑與九青坑之間的西南脊。選走右路，沿澗谷下行而不走右面上坡路，最終離開雲層底部，視野再度清晰。

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掃管芴、黃金海岸、咖啡灣、青山灣、屯門南盡收眼底，九逕山特色偏坡露岩亦隨處可見，有的如「珓杯石」。遠方的大嶼山朦朧地如帶狀一樣，早已移平的大小磨刀洲與龍珠島遙遙相對。此西南脊近約 250 米處平坦山崗，分三路，下坡方向左路降九逕南坑附近的引水道，左路降九青坑分源前澗邊再接引水道，中路沿山脊降引水道，若論風景最佳者便是此途。

若經過已毀的簡陋無線電發射站，即錯入他路；沿中路下降，有兩處在草被間接上岩坡，使得不熟路者以為無路。小心模索，最終回到引水道。往北行，於M198前有出口西降至屯門官立中學。是次行程，悠閒行走只花四個鐘。

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