【行山】設立麥理浩徑原意非為競賽　王福義：預算遊人3日行畢

今年40歲的麥理浩徑既是香港最長的行山徑，也是香港的山賽勝地，很多跑山比賽都會經麥徑，其中最聞名的是毅行者。不少人希望挑戰自己，一口氣走畢麥理浩徑。 不過，前漁護署助理署長王福義表示，這個並非設立麥徑的原意，他說：「原本的意思是，叫人一路行，一路欣賞，到晚上就回家或者露營，預算3日才行完。」

麥理浩徑在1979年10月26日由時任港督麥理浩揭幕，至今40周年。麥徑啟用後不久，即有英軍以22小時25分走畢100公里，並事後透過《南華早報》發布消息。當年12月，本地山友舉辦首個全走麥徑的公開活動「麥理浩徑通走」，冠軍楊振德以18小時28分完成，打破英軍紀錄。之後，在麥徑上的山賽愈來愈多，包括聞名海外的毅行者。

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在1979年10月26日，時任港督麥理浩為麥理浩徑剪綵。（由受訪者提供）

王福義之前曾在講座中介紹麥理浩徑，他向記者展示介紹麥徑的power point。（顏銘輝攝）

每年11月舉行的毅行者是麥徑上最廣為人知的山賽。（「樂施毅行者」Facebook）

現在變成一種牛嚼牡丹的方式去行，什麼都了解不到。 前漁護署助理署長王福義

「當時沒想到有人20小時內行完」

王福義在1978年加入漁護署（當時稱漁農處），出任林務主任，他表示當初也想不到有人會這樣使用麥徑，並成為潮流。他說：「原本的意思是，叫人一路行，一路欣賞，到晚上就回家或者露營，預算3日才行完。現在變成一種牛嚼牡丹的方式去行，什麼都了解不到。當時沒有想過有人會廿個鐘去行完，但每項設施都有不同的用法的，可能是創意、多元化，變成了一個潮流。」

麥理浩徑分為10段，每段的起點及終點都盡量安排在公共交通能夠抵達的地方，例如北潭涌、北潭坳、水浪窩、大埔公路、荃錦坳及屯門。王福義說：「我們並不想要人一次過行完100公里，所以才分為10段，每段都有個交通可以去到的地方。開頭的設計是，希望你能夠行一段回家，如果不回家，所以我們就預備了一些露營地點讓你紮營過夜。」

北潭坳是麥理浩徑第2段的終點以及第3段的起點，有巴士前往。（顏銘輝攝）

麥理浩徑的終點位於屯門。（顏銘輝攝）

當年王福義負責在麥徑沿途找地方建立營地，他說：「這就是最初很多露營地點都在麥徑的原因。我幫手沿路找露營地點，最緊要是有水源，不影響環境，也不是私人地方，又不是生態敏感的地方，因為通常露營的人都會煮食，那就要生火。」當麥徑在40年前啟用時，同時有12個營地建議予郊遊人士使用。

最難規劃鉛礦坳營地

據《野外》雜誌當年的報道，當時在麥徑沿途的12個露營設施包括元五墳營地、白臘營地、浪茄營地、赤徑青年旅舍（只限會員）、北潭坳營地、嶂上營地、企嶺下營地、昂平營地、基維爾營（童軍總會，每晚元半）、鉛礦坳營地、大帽山青年旅舍（只限會員）、荃錦營地及田夫仔營地。

王福義提到，麥徑的標誌是個背負大背囊的年輕人，正是他們預計使用者會在麥徑上露營及行山。回憶當年規劃露營地點的工作，他說：「有幾個營地比較難選，其中有鉛礦坳營地。鉛礦坳在城門入面，城門是個林區，林區就不能生火，所以營地就要遠離植林區。另一個難找的營地是田夫仔，那兒有鄉村，又有植林區，所以地點較隱蔽。」

嶂上營地位於麥理浩徑第3段。（顏銘輝攝）

麥理浩徑的標誌是個背負大背囊的年輕人。（顏銘輝攝）

王福義現為香港中文大學地理與資源管理學系客座教授，他表示以前曾幫手找尋合適的地方作為營地。（顏銘輝攝）

翻查40年前的文獻及報道，在首個全走麥徑的活動「麥理浩徑通走」後的聯歡晚宴上，當時漁護署主管郊野公園事務的賀以理（J.W. Wholey）的發言，亦強調麥徑並非主要用作山賽競技用途，而是讓市民慢慢享受郊野，與王福義今次訪問所言相合。

引述《野外》雜誌第42期的報道，賀以理說：「得悉各位中的若干人士能以非常快的速度行畢麥理浩徑全程，本人也實在十分佩服他們。但如果讓更多人有這樣的傾向，則這條路徑的原本價值必定會降低，這實屬可惜，因為這條路徑原本是為大眾提供一個地方，好讓他們能輕鬆及無拘無束地享受郊野的大自然。」

一班本地山友在1979年12月舉辦首屆「麥理浩徑通走」。（資料圖片）

首屆「麥理浩徑通走」的完成者名單，最快的選手在19小時內完成。另外，漁護署今年舉辦「麥徑通走2019」以慶祝麥徑40周年。（資料圖片）

漁護署秋季辦「麥徑通走2019」

今年是麥徑成立40周年，漁護署將會在秋冬季舉辦多項慶祝活動，其中最矚目的是「麥徑通走2019」，但這次跟40年前首屆「麥理浩徑通走」的形式截然不同，並非要求參加者一口氣走畢。遠足人士可按自己的體能、步伐、經驗及喜好，編排適合的行程，在今年9月至11月的3個月內完成麥徑不同路段。

參加者在每段的登記點用手提電話完成簡單步驟，就可以記錄低完成的路段及日期。在活動期間完成全部10段的，可獲紀念獎項，而行完5段或以上的，則可獲贈紀念品一份。

王福義表示當初預計遊人花3至4日時間完成麥徑。（顏銘輝攝）

今年是麥理浩徑啟用40周年，《01體育》將會以一系列的報道及活動，去追尋這條全港最長行山徑的故事，讓市民了解麥徑的風光與歷史，回顧在這條100公里山徑上發生過人和事。

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