【足球】FIFA擱置擴大規模　卡塔爾世界盃維持32隊參戰

國際足協（FIFA）主席恩范天奴（Gianni Infantino）曾在去年10月底表示，或許在下屆卡塔爾世界盃提前增加決賽周參賽隊伍至48隊。不過，FIFA經過各方面的考慮後，卡塔爾世界盃將保留32支球隊角逐世界盃的原定計劃。

FIFA在2026年美洲三國合辦的世界盃決賽周起，便將擴大世界盃決賽周規模，由原來的32隊增加至48支球隊角逐。FIFA主席恩范天奴在去年10月提及過提早擴大的可能性，希望在2022年卡塔爾世界盃提早實行，並與卡塔爾方面洽談。

FIFA主席恩范天奴曾倡議卡塔爾世界盃增加至48隊角逐。（Getty Images）

四年一度的世界盃是世界盛事，去屆由法國隊時隔20年再奪冠軍。（Getty Images）

FIFA的擴軍計劃包括增加卡塔爾的鄰近國家為協辦國，但卡塔爾2年前與阿聯酋及巴林等關係破裂，大大增加計劃的難度。國際足協其他選項還包括阿曼和科威特，但前者表示沒興趣參與；恩范天奴上月曾親自到科威特商討，但FIFA評估過後，認為該國沒足夠時間準備。綜合各方面考量，在2022年擴大世界盃決賽周規模的可能性不大，FIFA和卡塔爾方面均有發聲明交代事件。

2026年美洲三國舉辦的世界盃起，世界盃參賽隊伍將增至48隊。（Getty Images）

卡塔爾世界盃主辦方面發表聲明，因各方考慮及時間緊絀的關係，2022世界盃將維持32支決賽周隊伍，「我們一直對增加世界盃參賽隊伍持開放態度，並認為48支參賽球隊對卡塔爾更為有利。不過，現時與2022世界盃只剩3年半時間，在物流上及其他方面，或許難以達到擴大規模的要求，所以我們將維持原定的規模，確保賽事的質素。」另外，國際足協同樣在官方網站表示，2022世界盃增至48隊的計劃，經考慮後將暫且擱置。