【足球】久保建英首度入選大國腳　有望打破日本最年輕入球紀錄

被日本傳媒譽為「日本美斯」的久保建英，首度被日本隊主帥森保一徵召入伍，有望成為日本史上第2年輕上陣的國腳，有望在未來兩仗戰千里達及薩爾瓦多中首度披起日本國家隊戰衣上陣。

年僅17歲的久保建英，曾經跟隨西班牙勁旅巴塞隆拿青年軍訓練，在早年重返日本，轉投FC東京，去季首度為FC東京一隊上陣。「日本美斯」在今季成為球隊主力之一，今季在FC東京表現嶄露頭角，大部分時間亦以正選身份出場，更在最近兩仗聯賽有進帳，加上早前的4個助攻。

本屆世青盃將在周五於波蘭揭幕，年僅17歲的久保建英當然合符出賽資格，但他今季的突出表現，受日本主帥森保一的賞識，首度入選日本大國腳名單，有望在6月初的國際賽日披甲，更有傳他將入選今夏的日本征戰美洲盃大軍。

久保建英今季在FC東京有不俗發揮，在聯賽交出2個入球及4個助攻。（Instagram截圖）

久保建英曾經效力巴塞青年軍，所以被日媒稱為「日本美斯」。（視覺中國）

7年前的久保健英（按圖放大）

久保建英今季出眾的發揮，除了入選日本國家隊外，日本傳媒亦不時傳出久保建英或重返巴塞的謠言。一旦久保建英在今個國際賽日上場的話，他將會成為史上第2年輕代表日本隊上陣的球員，最年輕紀錄則由市川大祐在1998年4月以17歲322日之齡所保持。倘若久保建英這兩仗友賽有進帳的話，更將打破塵封42年，由當年19歲119日的金田喜稔就保持的紀錄。

久保建英今季在FC東京有不少正選機會，而他亦能在場上展示個人能力。（Instagram截圖）

時隔二十載，日本將在今夏再戰美洲國家盃，將與烏拉圭﹑智利及厄瓜多爾同列C組，主帥森保一在未來兩場與中美洲的千里達及薩爾瓦多友賽，為在巴西舉行的美洲國家盃備戰。

該名日本教頭揀選不少外流球員入伍，如香川真司﹑柴崎岳﹑原口元氣﹑堂安律及大迫勇也等知名球員亦有入選，而久保建英將有望與一眾前輩聯手，一同「藍戰士」上陣。

日本主帥森保一徵召不少外流球員，為今夏的美洲國家盃作準備。（Twitter截圖）