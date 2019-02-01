【亞洲盃】卡塔爾決戰日本前收壞消息　涉違規招兵遭亞洲足協調查

亞洲盃決賽今晚（2月1日）上演，晉級之路攻入16球兼一球不失的卡塔爾，與日本決戰前收到壞消息：他們被阿聯酋足總投訴派出不合資格的球員上陣，有機會被秋後算帳。

卡塔爾上屆亞洲盃分組賽包尾出局，歷來最佳成績亦只是8強（2000年及2011年）；今屆賽事他們卻有驚喜演出，分組賽3戰全勝首名晉級後，16強淘汰伊拉克、8強力挫韓國，準決賽更以4：0大勝東道主阿聯酋，強勢殺入決賽。

阿里今屆亞洲盃攻入8球，是卡塔爾首席射手。（Getty Images）

不過，周五與日本爭奪冠軍寶座之前，卡塔爾收到一則壞消息。阿聯酋準決賽不敵卡塔爾，足總賽後投訴兩名卡塔爾球員不符合上陣資格，而亞洲足協已經確認接獲投訴，並就此事展開調查。報道指，兩名涉事球員為射手阿里（Almoez Ali）與後衛艾拉維（Bassam Al Rawi）。

艾拉維（右）被指不符合代表卡塔爾上陣資格。（資料圖片）

一對攻守主將被指不符合代表資格

卡塔爾今屆賽事至今轟入16球，22歲的阿里佔其中一半，目前以8個入球在射手榜領先；與此同時，球隊6場比賽全部保持不失球，21歲的艾拉維雖然在準決賽停賽缺陣，但其餘5仗在後方防守穩陣，而且分組賽對黎巴嫩及16強淘汰伊拉克的賽事都射入罰球，功不可沒。

根據國際足協規例，球員要轉換代表隊，滿18歲後必須在該國居住滿5年。生於非洲蘇丹的阿里與生於巴格達的艾拉維，因各自的母親在卡塔爾出生而合資格代表卡塔爾國家隊，但報道指阿聯酋足總聲稱手持證據，可以證明艾拉維的母親其實在巴格達出生。

阿里在蘇丹出生，但母親生於卡塔爾，因此可以為代表隊比賽。（Getty Images）

卡塔爾或被秋後算帳

亞洲足協守則列明，若然球隊派出不合資格的球員上陣，將會喪失該場比賽的參賽資格及罰款；若然賽事結束後才發現違規，亞洲足協則有權禁止該隊參加之後的比賽。

卡塔爾主教練山齊士表示「完全不擔心」，「我們只會專注在這場比賽之上，不會分心於任何與足球無關的事。」

艾拉維分組賽對黎巴嫩曾射入一記漂亮罰球。（資料圖片）