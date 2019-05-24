【國足】中國足協宣布納比回歸擔任主教練　武磊手術成功缺席友賽

中國足協今早發表聲明，宣布意大利教練納比回歸出任主帥，由6月起接掌球隊，帶領比賽及集訓，備戰9月起舉行的世界盃外圍賽。

經過中國足協的研究及批准，委任71歲的納比出任中國國家男子足球隊主教練，由6月起開始帶隊組織集訓，先率隊友賽菲律賓及塔吉克，備戰9月的卡塔爾世界盃外圍賽。聲明之中沒有透露合年期。

不到半年後，納比回歸國足。（視覺中國）

納比在今年初的亞洲盃帶領國足打入8強。（視覺中國）

這是納比第二次接掌國足，這名2006年世界盃冠軍主帥，在2016年10月22日，首任國足主帥，在他帶領下的6場俄羅斯世界盃外圍賽，國足取得3勝2和1負的成績，之後納比又率國足打入亞洲盃8強。納比在今年1月25日離開國足，之後由其同胞簡華拿路接手，但「大簡」早前離隊，如今國足再聘老帥納比。

在聲明中，中國足協盛讚納比，指他首次執教國足以後「球隊展現了積極向上的精神面貌和頑強拼搏的比賽信念」，相信他可以帶領國足全力衝擊參加世界盃的夢想。

中國足協宣布納比再次執教國足。（網上截圖）

另外，外流西甲愛斯賓奴的中國前鋒武磊並不會在6月回國足集訓，他最近接受肩膊手術，治理左肩鎖骨及韌帶。愛斯賓奴在社交網站宣布武磊手術成功，之後接受為期4周的物理治理，預算整個康復療程要6至8星期，料可於歐霸盃外圍賽復出。

愛斯賓奴宣布武磊手術成功，相信要6至8周恢復。（互聯網）