【足總盃】盧卡斯復出建功　傑志2：0挫南區膺本地雙冠

香港本地聯賽今日（25日）上演季內最後一項盃賽決賽，由傑志及冠忠南區爭奪足總盃冠軍，及來季亞協盃資格。 憑着盧卡斯完場前5分鐘入球，加上費蘭度在補時階段建功，傑志終以2：0擊敗南區，連續三季奪得足總盃冠軍，連同高級組銀牌在內共奪得兩項錦標完成球季，成為本地「雙冠王」，同時來季亦可繼續出戰亞洲賽。 攝影：梁鵬威﹑袁志浩

足總盃作為本地球季最後一項決賽，縱使今日天氣炎熱，仍吸引3655名球迷入場觀賽，而冠忠南區自2015/16球季後，再一次打入盃賽決賽，自然隆重其事，賽前向球迷派發印上背號「525」的決賽版T裇，營造一片「紅海」。

雖然天氣炎熱，亦無阻傑志的球迷入場支持愛隊。（袁志浩攝）

南區的球迷穿上特別版T裇，為球隊打氣。（袁志浩攝）

早段兩軍在運動戰中未能製造太多有威脅攻勢，而各有一個不俗的罰球機會。7分鐘，傑志在近左路禁區頂邊緣搏得罰球，鞠盈智操刀射地波，謝德謙橫身接實。12分鐘，南區翼鋒迪亞高在左路禁區側搏得唐建文犯規，迪卡奧直射罰球高出。南區其後漸漸取得主導權，多以後場長傳至兩翼，再以蘇沙或夏志明的速度衝擊傑志防線，15分鐘南區幾乎打開紀錄，踢畢今戰即會高掛球靴的沈國輝後上鏟射，被出迎的郭劍橋救出；19分鐘林柱機與鞠盈智短傳後起腳射地波但柱邊斜出。

上仗領紅的王振鵬亦有到場觀戰，改由郭劍橋把守最後一關。（袁志浩攝）

費蘭度在今仗為南區後防帶來不少麻煩，更在補時階段攻入奠勝一球。（袁志浩攝）

南區傑志上半場各佔半段優勢

南區一段攻勢後，傑志又慢慢搶回控球權，27分鐘，林柱機在左路畸角位右腳拉腳柱，謝德謙再次接實，29分鐘，鞠盈智個人中路突破擺脫後禁區頂起腳，皮球雖慢溜但僅僅擦柱而出，33分鐘鞠盈智再表演射術，此子在禁區頂施冷箭，逼得應屆「最佳門將」謝德謙飛盡單手救險。43分鐘南區終有起腳機會，但蘇沙在禁區頂接應迪亞高回傳欲撞射卻「撻Q」。補時階段，唐建文在一次角球攻勢闖入禁區起腳，皮球省中南區後衛。兩軍半場戰成0：0。

應屆「最佳門將」南區的謝德謙在今仗左飛右撲，但亦未能為球隊力保清白之身。（袁志浩攝）

+ 4 + 3 + 2

鞠盈智換邊後破門 被判越位在先

換邊後早段，傑志繼續向南區防線施壓，50分鐘，鞠盈智再一次在禁區頂施遠射但遠遠高出。52分鐘，沈國輝右路斬中，蘇沙力壓傑志後衛但頭槌僅僅批高。58分鐘，迪亞高個人表演連過數人闖入禁區，但起腳之際被艾里奧閂出。60分鐘傑志幾乎開紀錄，林恩許禁區內起腳中柱彈出，鞠盈智補射入網，被判越位在先。

傑志入肉攻門愈來愈多，費蘭度右路連過幾關近門勁射，謝德謙出迎救險，隨後再有華杜斯門前轉身起腳省中南區後衛，鞠盈智及後又開出罰球欲直彎入網，但謝德謙又單手輔出，70分鐘他連鞠盈智近乎零距離的頭槌攻門都及時回身救出，表現絕對不負「最佳門將」之名。

鞠盈智下半場一次近門補射得手，惜越位在先，入球無效。（袁志浩攝）

79分鐘，南區在離門30碼搏得罰球，卡拉錫直射遠遠高出，83分鐘南區一次反擊機會，蘇沙接應夏志明直傳起腳被郭劍橋擋出，夏志明其後禁區頂直射又被「隔橋」接實。85分鐘傑志終打開紀錄，在禁區混亂中，盧卡斯門前轟入成1：0，這名巴西前鋒興奮得脫衣狂奔。

補時階段南區右路開出角球，夏志明門前頂中人堆未能入球。傑志及後在補時階段由費蘭度自行推進在禁區頂射地波入網，鎖定2︰0勝局，連續三季捧走足總盃。

後備入替的盧卡斯門前近射建功，為球隊在85分鐘打破僵局。（梁鵬威攝）