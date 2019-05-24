【足總盃】沈國輝生涯最後探戈　綠葉冀成最佳男主角

「這17年無論球市如何，我從沒想過放棄，踢得好自然可以繼續踢。不要問為何沒自己份，要問自己有否投入過。」 成為傳媒鎂光燈下的焦點，大概是每位足球員的夢想，無奈再漂亮的花朵，終需綠葉襯托。沈國輝多年來總在別人背後默默耕耘，「甘心，否則早已離開。」他沒帶半點猶豫。 明日足總盃決賽前夕，「大佬」重溫17年來各種難忘經歷，回味過後，還是留下了丁點遺憾。 攝影：盧翊銘

足總盃決賽 傑志 Vs 冠忠南區 日期：5月25日（六） 時間：下午4時正 地點：香港大球場 票價：$100, $30（特惠）

「勁人才可入內踢波，小時候這裏是柴灣勁人的集中地。」

南區後衛沈國輝日前宣布季後掛靴，結束17年職業生涯，記者在這位後衛帶領下重返他足球路的起點——柴灣宏德居足球場。這看似跟一般街場無異的七人場，見證他由黃毛小子轉變成球員的一點一滴，早年參加麥當勞足球青訓計劃，他跟弟弟每周在此訓練；年青時窮得連球鞋亦沒錢買，在這裏他獲波友贈予人生首對球鞋，高興得樂透半天；另一位波友剛巧當年效力愉園，讓他投考青年軍時「事半功倍」，才得以在16歲之齡，開始接受正統足球訓練。

漁灣街市下午人來人往，令旁邊的宏德居足球場更顯冷清，這個地方陪伴大佬走過 17年足球路。（盧翊銘攝）

「自己在此區居住，閒時經過會不自覺望入球場；跟兒子行過，亦會向他說自己的往事。回憶永遠是最好的，怎都不會令人生厭。」「大佬」坐在球場旁的長櫈上細說着，嘴角不期然微微向上，突然有位正於場內跑步的男士向他揮手，原來是20年前的波友。雖從來未知對方姓甚名誰，「大佬」卻認得這熟悉的面孔，兩人聊起往日趣事，不亦樂乎。

大佬跟這位昔日波友特別有緣，對方在黃竹坑上班，二人間中會在香港仔遇上。大佬透露自己的退役消息，亦獲他報以支持及鼓勵。（盧翊銘攝）

當你以為走得很高，原來又不是，每次跟獎項擦身而過，唯有接受吧......

17載生涯半紅不黑 「若不苦練何來收穫」

「大佬」予人踏實、沉默寡言的印象，不過首次相見，他卻如位熟悉的朋友，說起職業生涯的難忘經歷，不住分享。17年間，他效力過昔日豪門愉園，攻入技驚四座的生涯首球、高舉頂級聯賽冠軍、披起港隊戰衣；加盟公民後在高級組銀牌決賽戲劇性反勝南華奪冠，再數到亞協盃最後一刻建功逼和泰國勁旅春武里、攻破新加坡強敵內政聯的大門。每個細節他都記得一清二楚，一切彷如昨日。

回看17載生涯，「大佬」以「半紅不黑」形容，雖說代表港隊是生涯高峰，卻始終有願望未圓，留下遺憾，「當你以為走得很高，原來又不是。公民年代每季以為自己定下拿『最佳十一人』的目標，卻往往擦身而過，好像只差一步，又像很遠，直至最後還是沒有達成，未獲大眾認同，唯有接受吧......」

「大佬」失望過，但他認為付出的努力及汗水，總算值得，最重要是從球賽中有所領悟，「這17年無論球市如何，我從沒想過放棄，踢得好自然可繼續踢。我時常跟學生說，若不苦練過，難有收穫。不要問自己為何沒份，要問自己是否有投入過。」

每個球員都想當焦點，可是球隊哪會11人都是美斯？

感激足球及球會帶來一切 偶當主角仍甘願

「如果沒有足球，我甚麼也不是，可能會是個頹廢的人。足球讓我有自豪感，給予我人生的所有。」

足球除帶來成就，同時讓「大佬」遇上太太，兩人現育有一子「鈞諾」，他將妻兒名字都紋於手臂，重要性不言而喻，「想告訴兒子，香港是有職業足球員的。」南區球迷亦是他另一後盾，今季主場豪奪6場勝仗，「大佬」指以往認為「主客制」欠實際意義，「只是踢不同球場而已」，但在香港仔，他卻尋得與別不同的感覺，感謝球迷不離不棄，「原來主場威力是真的，感覺踢高一班。」

走入職業生涯尾聲，大多球員默默淡出球迷視線，但南區煞科日主場一戰賽後，卻為「大佬」舉行掛靴儀式，讓他成為「幸福的少數」。獲球迷及隊友的掌聲歡送，他感動得「毛管戙」，「每個球員都想當焦點，可是球隊哪會11人都是美斯？總有人在背後默默耕耘。多年來我都不是主角，這次難免有點不習慣，但很感激球會的這份心意。」

南區去仗賽後為大佬舉辦掛靴儀式，讓他少有地嘗到擔任主角的滋味。（冠忠南區Facebook圖片）

搏命啦！不付出便肯定拿不到回報。

南區踏入「五年計劃」尾聲 「就只差這個足總盃！」

足總2002年成立香港丙組（地區）足球聯賽，大埔及南區等區隊應運而生，而元朗亦繼1980年代後再組軍。元朗去年贏得高級組銀牌錦標，大埔今屆更歷史性捧走港超冠軍，當其餘區隊已有獎盃落袋，自2014至2015球季起在冠忠巴士贊助下實施「五年計劃」的南區，於頂級聯賽仍顆粒無收，僅曾於三季前殺入銀牌決賽。

冠忠方面曾指表示以至少2000萬港元贊助南區5季，但相信實際上金額遠不止於此，來到「五年計劃」的最後一季，「大佬」指全隊目標清晰，望為球會帶來收成。「希望這將會是球會首個頂級聯賽錦標，也能令南區首度出戰亞洲賽。自己於愉園公民奪得很多冠軍，就只差在南區贏足總盃。」「大佬」同時希望以冠軍作道別的禮物，因此在生涯最後一戰，定必全力以赴，「搏命啦！沒人知道最終結果，付出未必能取回甚麼，但不付出肯定拿不到回報。」

「只要球迷記得我是個拚搏的球員，我已經很滿足。」（盧翊銘攝）

即使非最出色的一位，仍渴望成為場上一份子，坐後備不合乎我的性格。

早設下35歲期限 望未來當實幹型教練

曾在其他訪問看過，「大佬」早就設下35歲「退役期限」，5月30日將踏入這大關的他，透露原意是考慮到年紀漸大，在講求速度及體能的右閘位置上，功能將慢慢下降，望將機會留給年青人。惟直至3個月前，他開始掙扎決定是否正確，「朋友都告訴我應繼續踢，其實踢多年沒問題，但只要我沒機會出場，臉上的表情便會出賣自己。」即使並非最出色的一位，他還渴望成為場上的一份子，「坐後備不合符我的性格。」

「大佬」是個有話直說的人，現時他持有亞洲足協B級教練牌照，並身兼南華U14與南區U18助教，今季更協助後者贏得港超預備組冠軍。退役後轉任南區助教，問及他期望當位甚麼類型的教練，他仍保持一貫風格，「從球員角度出發，無論其他人說多少稱讚的說話，都難以跟教練一句『好波』相比，那種感覺很滿足。所以冀望當一位實幹又嚴謹的教練，獎罰分明。」

從球員角度出發，一句讚賞原來威力無窮，大佬指即使現時獲讚，仍感滿足。（盧翊銘攝）

「轉任教練後，又可會寄望做主角？」

「當然會，但還需時間浸淫，好教練並非一朝一夕煉成。Ricky（南區主教練鄭兆聰）在傑志擔任了多年助教，來到這裏才有足夠經驗，他便是個好例子，我會向這目標進發。」

外表帶點冷酷，「大佬」的內心卻是熱情奔放。或許是個性所致，17年間他甘心化成綠葉陪襯，明日最後一戰，他又可否充當一日「最佳男主角」，為職業生涯劃上圓滿句號？