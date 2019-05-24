【足總盃】佐迪的傑志時代　「請銘記我是藍鳥大家庭一員」

傑志球迷愛以「Uncle Jordi」去稱呼西班牙裔前鋒佐迪，除因這位38歲射手漸上年紀，更因他有無比親和力，往往在球隊危急關頭中挺身而出，予球迷一種可靠的感覺。 不經不覺佐迪已走到在「藍鳥」的第9個年頭，也踏入球員黃昏時期，由昔日穩坐主力射手，到現今僅作替補前鋒，長路漫漫他亦如此走過。 ．在傑志譜寫出《我的快樂時代》，佐迪9年來盡情歡樂過後，時間似乎夠了，還是時針出了錯？ 攝影：盧翊銘

足總盃決賽 傑志 Vs 冠忠南區 日期：5月25日（六） 時間：下午4時正 地點：香港大球場 票價：$100, $30（特惠）

「我還記得收到合約後來港的那一日，只跟傑志簽了一年合約，因有點擔心如何適應這裏的文化差異。」在家鄉西班牙落班多年後，佐迪在2010年決定接受新挑戰，他跟「藍鳥」自此結緣，惟那時他對香港的認知僅限於「金融中心」，對本地足球及聯賽一無所知。

無懼未知與不安，佐迪9年前大膽決定來港，成就從此不一樣的職業生涯。（盧翊銘攝）

「我發誓，當時根本沒想像過，7年後可以穿起港隊戰衣。」

訪問間佐迪多次提及入籍及為港效力的經歷，可見他視此為人生一大成就及榮譽，「要在個遠離家鄉的地方逗留7年，相當困難。」能讓佐迪留效，他指因傑志有獨特的更衣室氣氛跟文化，球員雖互相競爭，卻能維持友好關係，「我們是朋友多於隊友，球員間的信任是球隊成功的基礎。每日跟對方開玩笑、關心傷勢、開解及鼓勵，這些現象都提供一個優秀的成長環境。」

肯定有種方法能走出困境，所以為甚麼要放棄呢？

難堪的不想 只想痛快事情

「難道這些年間你沒想過離開嗎？」記者懷疑地問道。

「老實說我曾經有點受挫。當你認為自己很努力，在訓練中有好表現，但球隊正處於良好的走勢中，教練團沒理由改變出場陣容，那種感覺很差。」佐迪敞開心扉。38歲的他指現在甚至比年輕時更享受足球，經驗讓他提升對事物的理解，「其實人生亦一樣，絕對有方法走出困境，所以為甚麼要放棄呢？放棄可能是最容易的方法，但這樣做，機會及屬於你的時刻便不會來臨。所以更需向教練團證明，為何他們要讓我出場。」

努力未能換來上陣機會，佐迪坦言於傑志亦曾有失落的時刻。（盧翊銘攝）

球員需每日進化，否則便會迷失方向。

讓我信自己的真理

佐迪從加盟初期出任主力射手，平均每季為「藍鳥」取得雙位數字進帳，他近年開始退居後備，今季聯賽只曾3次正選披甲。他坦言球員的職責，是盡力投入訓練，出場與否不由自己控制，「職業生涯有高有低，就像過山車般，長期維持在高處是不可能的。」他指自己在「藍鳥」一位教練身上得到啟發，惟不願透露其名字，「他說在足球世界內，你需要每日學習、進化，無論是球員或教練亦如是，否則便會迷失方向。」

經歷外借理文兩季，今季佐迪回歸傑志，似乎尋找到新方向，背負起傳承的責任，「我也曾是個年青球員，很明白他們的苦況，他們因表現失準而擔憂，卻將顧慮埋藏於心內。」在訓練及比賽上，佐迪稱會不時向小將們提供『貼士』，盡全力協助他們成長，「說到最尾，他們始終是香港足球的未來。」

佐迪在傑志贏盡錦標，卻待至今季才一嚐捧起高級組銀牌滋味，令他印象深刻。（盧翊銘攝）

這9年就像發了個奇妙的夢，沒人可從我腦海中偷走此回憶。

長路漫漫是如何走過

佐迪加盟首年即助傑志贏得47年來首個頂級聯賽冠軍，成為寫下「藍鳥」歷史的功臣；他也破盡紀錄，於歷屆亞協盃暫時共射入27球，屬代表香港球會出戰亞協盃中，入球數量最多的球員；他同樣見證重要時刻，為傑志以不敗姿態奪得最後一屆甲組聯賽冠軍，翌年再為「藍鳥」貢獻史上首個港超聯入球。「這9年就像發了個奇妙的夢，我餘生都會很感恩有這樣的回憶，沒有人可以從我腦海中把它偷走。」

這位港將現替「藍鳥」攻入93球，距離100大關只差7球之距，「我喜愛創造歷史，達成的話或許會令我徹夜失眠，但沒有亦不要緊，更重要是為球隊贏得更多錦標。」

截至今日，佐迪已為傑志取得93個入球，他最終可以達成100大關嗎？（盧翊銘攝）

若奪足總盃，這季便稱不上是個糟糕的球季。

毫無代價唱最幸福的歌 願我可

明日足總盃決賽，正是佐迪為傑志爭取錦標的時候。球隊季初表現滑落，最終以11年來最差聯賽排名衝線，引來部份球迷評擊，若要連續9季出戰亞洲賽，此仗更加不容有失，「這場對隊內任何人都十分重要，球隊季內經歷高低，若再奪得足總盃，總算取下兩項錦標，不算是個糟糕的球季。」

在克羅地亞外援泰迪受傷、射手盧卡斯上陣成疑下，佐迪將再度背起破門重任，惟他形容對手南區是支「令人不安的球隊」，「南區場上有很好的結構及形態，總為敵軍帶來麻煩。幸好大球場草地較闊，有更多空間進攻，可撕破他們緊密的防守。」

佐迪跟前香港足球先生盧比度同於2010年來港，後者早已退居幕後，佐迪稱下季仍會繼續於場上馳騁。（盧翊銘攝）

只望球迷會記我，我是傑志大家庭的一份子。

時間尚早 別張開眼睛

元朗中堅法比奧42歲仍征戰港超，三十有八的佐迪看來仍有心有力，他揚言要再多踢兩季，可是在傑志的歲月似乎已步入黃昏，明日一戰會否是他的告別戰？「我應該還會踢亞協盃的，哈哈。但我現時不能說太多，當球季完結我自會公布，這是尊重各方的最佳方法。」

「若未來離隊，你希望球迷會記起佐迪是個怎樣的球員？」

「無需記着我射入了多少球，只需記下我是傑志大家庭的一份子，這已令我很高興。」

佐迪在傑志建立事宜的同時，亦見證傑志中心成立、球會發展漸具規模。

陳奕迅的《我的快樂時代》中有四句歌詞——讓我有個美滿旅程，讓我記著有多高興，讓我有勇氣去喊停，沒有結局也可即興。

傑志成為佐迪另一個落腳地，讓他得以延續球員生涯，佐迪亦見證傑志中心成立、擁有自家訓練基地，發展漸具規模。他們是陪伴對方成長的摯友，「很高興曾穿起過這年藍色球衣、為過傑志全力打拚，這是一趟美滿的旅程。」