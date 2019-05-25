【足總盃】傑志7月2日公布組軍　伍健：下季要重奪聯賽冠軍

傑志今季表現無疑較往年失色，在聯賽僅以第四名完賽，創11年以來最差排名；在部份主力離隊下，場上表現的確下滑。今日（25日）在足總盃決賽擊敗冠忠南區，連同高級組銀牌在內，以本地雙冠完成賽季，總算奪回「安慰獎」。 本地賽季結束，傑志會長伍健及主教練朱志光已開始展望下季。 攝影：梁鵬威

傑志今日踢到最後5分鐘才憑盧卡斯及費蘭度入球，以2：0擊敗冠忠南區，教練朱志光鬆一口氣：「今個星期做了很多功夫，感謝一班球員在一個如此困難的球季，完成到『打孖上』的盃賽冠軍。」談及今季在聯賽失利，他認為是受前兩季的成功影響：「去季被勝利沖昏頭腦，受科蘭影響，明星效應下我們得到了一些東西，變得想向那方向前進，但我們有點做錯了，最後也能矯正。」他期望繼續以主教練及總監身份帶領球會。

【足總盃】盧卡斯復出建功 傑志2：0挫南區膺本地雙冠

盧卡斯後備入替攻入打開紀錄一球，助球隊以兩球擊敗南區奪冠。（梁鵬威攝）

傑志在今季聯賽雖然只得第4位完成，但主帥朱志光帶領下亦以本土雙冠結束賽季。（梁鵬威攝）

感謝林柱機列斯奧付出 「將轉投本地友會」

來季傑志續有效力多年的主力離隊，談及盛傳加盟富力R&F的林柱機，朱志光亦確認此子離隊：「今天開名感謝林柱機，明年他會轉換環境離隊，他落場表現十分好，鬥志也很好，列斯奧也一樣。」有指列斯奧將轉投理文，佐迪亦會他投，朱志光僅稱三將應會轉投本地友會，「現在按部就班，我敢保證傑志向好的方向走，一些球員離合很正常」。但列斯奧能否出戰6月餘下兩場亞協盃分組賽，則是未知數。

效力傑志多年的佐迪與列斯奧，盛傳即將在今季後離隊。（梁鵬威攝）

傳傑志從友會挖角 伍健：7月2日公布

談及今個球季，傑志會長伍健直言失落聯賽「不開心」：「今天捧盃也算好，未能奪得聯賽冠軍，對傑志不算理想，但既奪得社區盃、也有高級組銀牌和足總盃，都叫做有點安慰。」談及來季目標，他直言：「下季要重奪聯賽冠軍。」有傳傑志已從本地其他球會覓得心水球員，伍健僅稱：「7月2日會舉行季前記招，到時自會公布。」

伍健對失落聯賽大感失望，希望來季重奪聯賽冠軍。（高詩琦攝）

近季港超各支球會都加大投資，尤其傑志主要競爭對手富力R&F及東方龍獅都花費不少，令球員薪金水漲船高。伍健坦言，其實傑志今季亦投資甚鉅，雖無透露金額，但他稱：「今季使費過高，我們有很多球員來了又離開，要補強，今季使費是高的，預期明年會較低。」

伍健認為，「藍鳥」的薪金及班費不及部份球隊，「但一切不只是關乎錢，我們有能力做好球會……班費不是一個主要的考慮，是要做好每個部門的工作，包括找外援、球隊陣式、訓練、青年球員何時成熟……做好這些會更重要。」去季簽入科蘭、今季又曾起用過前利物浦中場施素高，但難言有成效，伍健表示，星級外援「可遇不可求」，會「應使得使」。

傑志職球員及家人在賽後一同影「威水相」。（梁鵬威攝）