【足總盃】列斯奧佐迪結束9年傑志生涯　林柱機指新東家野心大

傑志今日（25日）在足總盃決賽以2：0擊敗南區，成為首支連續三屆高舉足總盃的球隊。外界早已盛傳陣中三名球員佐迪、列斯奧及林柱機，來季將離隊他投，三人走下頒獎台後齊齊高舉獎盃向球迷道別，寫下今屆賽事最感人一幕。 攝影：梁鵬威、袁志浩

有傳會轉投本地一支「黃衣軍團」的列斯奧，賽後受訪時未有否認傳聞，他興奮地指，能夠以冠軍為傑志生涯作結，讓這天成為他人生中最美好的一日：「雖然要離開有點傷感，但開心還是比較多，這是最後一場比賽了，很高興看見球迷及隊友如此享受，真的太神奇了。」

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傑志三子季後將轉投其他港超球會，三人攜手高舉獎盃向球迷道別。（梁鵬威攝）

一個時代的終結 列斯奧：藍鳥需要活力

列斯奧2010年在前「藍鳥」主教練甘巴爾邀請下，跟西班牙同鄉佐迪、盧比度和丹尼來港發展，經歷9個球季，為傑志上陣超過100場。盧比度早於2012年退役轉任教練，列斯奧跟佐迪季後他投，當年的四子來季或只剩下丹尼一人，列斯奧坦言離隊決定絕不容易，但指這是對雙方最好的方法：「若傑志希望繼續贏下去，就必須每年更新陣容，這或許另一個時代的終結，但這就是足球。我很明白及尊重球會的方針，他們需要更多有活力的球員。」

列斯奧指6月兩場亞協盃是否上陣，仍有待跟球會商討。（袁志浩攝）

這名西班牙裔悍將亦透露，早已找每個隊友在決賽紀念球衣上簽名，日後會將此好好保存；並稱直至死亡那一天，他仍會是傑志的球迷。「很感謝傑志，我在比賽中給予傑志所有，傑志同樣給予我人生最好的9年。我在這裏贏得了所有，傑志在我人生中留下了永不磨滅的印記。」

展望下個球季，36歲列斯奧指仍會以球員身份亮相，並希望以佳聯元朗中堅法比奧為榜樣，「當然不會想退役，我希望做跟法比奧一樣的事，除非有日身體負荷不了，或者沒有球隊簽我吧」。

盛傳來季離隊他投的三子，一同手持獎盃與主帥朱志光合照。（梁鵬威攝）

佐迪林柱機轉投本地球會 林柱機：全新的開始

至於同樣結束傑志生涯的佐迪，決賽日卻未被列入大軍名單，他坦言有點失望，但仍為季內「雙冠王」成就而感到驕傲：「這算不上是個差透的球季，足球世界便是離離合合，在傑志我擁有太多歡樂的回憶，很難去挑選任何一刻。」這個港將稱來季仍會留在本地球會，有記者問及是否他曾效力過的球隊，他只答道：「我不會回應，你們遲點便會知道。」

佐迪是役未被列入大軍名單，只能於看台上觀戰。（袁志浩攝）

2013年來港加盟傑志的林柱機，效力6季後同樣決定離開「藍鳥」，有傳這名可以「本地球員」身份註冊的球員，下季會轉投港超一支富豪球會，這個中場形容自己會有「全新的開始」：「我下季有一個新的機會，加盟一支有強大野心的球會。」林柱機其後補充，決定背後有無數個原因，但他仍深愛這間球會、球迷及隊友，坦言「沒有比現在更開心的時刻」。