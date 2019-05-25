【足總盃】謝德謙負傷上陣仍徒勞　奪MVP淚灑球場

人生本來有很多事就是徒勞無功。 冠忠南區守門員謝德謙在足總盃決賽多次化解敵軍埋門，賽後當選最有價值球員，惟球隊始終以0：2不敵衛冕的傑志，未能奪得球會史上首個頂級聯賽錦標。這名門將坦言心情矛盾，只因無法修補隊友沈國輝的遺憾。 攝影：梁鵬威、袁志浩

南區在決賽戰至尾段才被傑志攻破大門，實有賴守門員謝德謙的神勇表現，這名新鮮出爐的「香港足球明星選舉」最佳門將，上半場先飛身撲走傑志中場鞠盈智的遠射，下半場又再化解該名「藍鳥」重心的近門頭槌，雖然球隊最終落敗而回，他仍憑上佳演出贏得決賽MVP獎項。謝德謙早前鬥富力R&F時曾傷及肩膊，他透露是役仍未完全康復，唯有服食止痛藥負傷上陣：「太想贏冠軍了，因為我們有很好的老闆與團隊，最重要還是希望大佬（沈國輝）有個更好的結尾……」

完場後，阿謙等待領獎期間一度落淚，說到此役後將結束職業生涯的隊友，他再次眼泛淚光，哽咽道：「主場最後一場聯賽大敗，球員踢得差亦有責任，很希望向他送上一個開心的結局，努力了但沒有達到，有點失落。」

謝德謙（左一）及沈國輝（左二）此役多次化解傑志攻勢，後者更差點助南區先開紀錄，惟一次機會，卻將所有努力化為烏有。（梁鵬威攝）

沈國輝完場後於場內呆站了良久，更需好友（球隊副主席）黃卓添安慰，謝德謙亦向他送上深情擁抱。（袁志浩攝）

南區五年計劃只剩一季 陳文俊：下屆組軍「七七八八」

南區在贊助商「冠忠巴士」支援下的「五年計劃」來到第四個球季，始終跟錦標擦身而過，謝德謙指球隊有不錯的部署，但無奈把握力仍未足，「很高興看見球隊表現不俗，但一個機會便足以扭轉戰果。下季已是（五年計劃）第五季，仍未有盃落袋，可能是欠缺運氣吧，有點對不起老闆」。他揚言球隊下季會將目標放在更高位置，繼續力爭聯賽冠軍，以及各項盃賽錦標。

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剛榮膺最佳門將的謝德謙在今仗盡顯功架，惜未能助球隊奪冠而回。（袁志浩攝）

在場邊等待領獎時謝德謙不時搖頭，似乎仍未能接受落敗的事實，更是毛巾擦去臉上的淚水。（袁志浩攝）

南區主席陳文俊仍相當滿意球員表現，他認為足球世界優勝劣敗，雖結果令人失望，卻樂見球員傾力付出。他同時相信球會來季仍有「大把機會」爭標，並透露來季班底而落實得七七八八：「當初預料踢亞洲賽，需要球員輪換，簽了很多球員，本地跟外援都有，現在落敗後，有部份可能要再考慮，名單還是待5月31日後才透露吧。」陳文俊其後暗示，來季南區是否獲得錦標，相信贊助商仍會「搞落去」。