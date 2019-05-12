【排球】傳鞏俐演郎平　《中國女排》邀球員親身上陣添真實感

香港導演陳可辛執導電影《中國女排》已於4月開拍，將在2020年農曆新年上畫，故事描述中國女排於2004年至16年里約奧運的歷程。中國傳媒中新社指，影后鞏俐將飾演中國女排總教練郎平。里約奧運金牌功臣惠若琪，則傳聞由被譽為「新四小花」之一的關曉彤演出。

中新社指，鞏俐將在《中國女排》飾演中國女排總教練郎平，其他傳媒向陳可辛相關的工作人員求證，未獲回應。中國瀋陽出生的鞏俐憑《紅高粱》成名，身高1.7米，比郎平矮16厘米。即使身高有差距，氣場、演技與名氣可以搭夠，不少內地傳媒認為鞏俐是理想扮演郎平的人選。

至於被譽為女排「女神」的惠若琪，或由中國女星關曉彤演出。關曾參演《家有兒女新傳》及《鳳囚凰》等內地電影。關曉彤是北京電影學院畢業生，與著名內地男歌手鹿晗拍拖。她早前在世界衛生組織的演說時被讚英文流利，她的個人微博追隨者逾2240萬人。然而身高為1.73米的關曉彤，難與1.92米高的惠若琪相比。

郎平在訓練基地參與操練。（視覺中國）

鞏俐近年拍歸來後，不常出現於電影幕前。（視覺中國）

《中國女排》主要演員選角已完成，暫未公開出演名單。至於打排球的場面及技術非一般演員可以達到要求，中國女排成員會在片中親身上陣，參與拍攝及出鏡。陳可辛為了電影質素，多次到各地考察女排賽事，希望在片中展現中國女排不死精神。

另外，中國女排定5月出戰瑞士精英賽12人名單，剛由土耳其回國的朱婷落選，李盈瑩、李莉、段放等榜上有名，另有兩名小將孫燕及倪非凡。

中國女排備戰瑞士女排精英賽情況（按圖放大）

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