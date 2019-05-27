【曼聯三冠王紀念賽】蘇斯克查借史譚自嘲　碧咸感動費格遜回歸

曼聯三冠王廿周年紀念賽，曼聯於奧脫福球場在費格遜領軍下以5︰0擊敗拜仁慕尼黑元老隊。現任主帥蘇斯克查更笑言，前隊友史譚和朗尼莊臣可勝任現時一隊中堅之職。

在奧脫福球場61175球迷前，曼聯在蘇斯克查、約基、畢特、沙夏、碧咸各入一球，以5︰0擊敗馬圖斯等在陣的拜仁名宿，令不少曼迷感動不已。現任主帥蘇斯克查重演後備殺手，更指今場一眾曼聯名宿出盡力爭勝︰「在更衣室見到他們很美妙，這群人對互相都意義非凡，大家不止想享受比賽，也想贏得了賽，看看那些飛鏟就知道。」他續指︰「史譚和朗尼莊臣最突出，可以組成曼聯現時雙中堅。」

曼聯名宿隊大合照。（Getty Images）

拜仁慕尼黑名宿隊大合照。（Getty Images）

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碧咸完場前扣過對手埋齋，加上多次斬波落點準繩，成為今場焦點。萬人迷未有接受公開訪問，但從IG留言也可見到他對今場極之重視︰「特別的一天，回到奧脫福及為曼聯基金籌錢，見到波士（費格遜）回來與舊將重聚，感覺非一般。」至於主帥費格遜則為球員而高興︰「我在曼聯27年，無法忘記一切，很高興與球員再聚，他們都各奔前程，他們都是很好、很專業的球員。」