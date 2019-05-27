【F1．摩納哥站】咸美頓封王獻尼基勞達　陸克萊未能完賽甚失望

一套黃胎（中性車胎）跑了超過60圈，仍然可以奪得冠軍，只有摩納哥站才可以做得到。 平治車手咸美頓周日正賽用黃胎跑了68圈，最後力壓紅牛的韋斯達賓奪得個人F1生涯第77勝，賽後直言是生涯最難頂一仗，是早前離世名將尼基勞達給自己力量才可奪勝。 與咸美頓合作無間的賽車工程師邦寧頓，賽後直認用黃胎是失誤，終被「黑帝」慶祝式報復，用香檳噴濕了全身。

今站在第11圈因為賽道太多碎片，需要出動安全車，好讓工作人員可以清理賽道，多名車手即時入維修站換胎，包括以紅胎起步的咸美頓在內。輪胎供應商倍耐力表示今站最佳策略為「一停」，紅胎換白胎（硬胎）跑到尾，故前列車手們入站後多數都是以白胎繼續，除了咸美頓在外。「咸仔」在安全車離開後未能拉開與韋斯達賓的距離，中段更多次向「Bono」邦寧頓表示左前車胎已經完全失去抓地力，但Bono與技術總監艾利臣齊齊安撫其緊張心情，最終咸美頓將戰車帶回終點，車胎全都「體無完膚」。

咸美頓以一套黃胎力壓群雄。（Getty Images）

咸美頓賽後表示「Niki精神」讓自己力戰到底。（Getty Images）

紅牛在韋斯達賓換胎時，在不安全的情況下讓他出發，最後與第2位起步的平治車手保達斯發生碰撞，最後令到韋斯達賓被罰5秒。這名荷蘭車手雖然以第2完成比賽，但被罰令他三甲不入，法拉利的華迪爾得亞軍，保達斯撿回季軍。

咸美頓賽後直言：「這肯定是我生涯最難的一仗。我真的是以『Niki（尼基勞達名字）精神』奮戰到底，他在我們隊中富有影響力，帶領我們走到今時今日，所以我知道他在天堂上看到會感到安慰。我一直只是想讓他感驕傲，這亦是車隊今周及今年餘下時間的任務。我們都很想念他。」

咸美頓用噴香檳「報復」工程師戰術上的誤算。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

香檳噴平治工程師「報復」

咸美頓又指自己很久未試過比賽這樣辛苦：「我的天，自2007年上海站後就未曾用耗盡的輪胎作賽，當時麥拿侖讓我一直跑出了令人難以置信的距離。我很慶幸今場天氣、車迷氣氛很好，我希望不會太悶吧。」咸美頓回到維修站後，找到了正在作賽後分析的Bono眾人，更以噴香檳「報復」。他最後跟眾人說：「這是讓我用黃胎跑了68圈的後果！」

艾利臣被噴到倒地。（網上圖片）

陸克萊再次未能於主場摩納哥完成比賽。（Getty Images）

陸克萊18圈退賽 排位賽災難延續

今站對法拉利車手陸克萊而言，絕對是災難的一周。車隊在排位賽計算出錯，讓他要在第16位起步，幾乎肯定他在今年主場奪冠已經夢碎。這名年輕車手去年最後階段退賽，因為跑了90%距離而得到第18名的成績。今站第15位起步令陸克萊要極度進取，爭取上前，但短短18圈內因為在La Rascasse彎，爬過侯根保時右後輪撞到圍欄，之後爆胎令到戰車受損，只能無灰退賽。

被視為法拉利「新希望」的陸克萊，賽後不諱言惡夢在排位賽時已開始：「退賽只是排位賽失誤的延續，我們本來就不需要在15位起跑。這使我一定要冒險，可能可以再等一下，但我見到空位所以就嘗試（爬頭）了。我們一定要從今次失敗學習。」