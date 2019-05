【F1．摩納哥站】C朗一家造訪咸美頓車房　車隊齊向尼基勞達致敬

🏆🏆🏆🏆🏆 x 🏆🏆🏆🏆🏆



When the 5-time F1 champ met the 5-time Ballon d'Or winner!@LewisHamilton, @Cristiano (and Ronaldo Jr) spent some time together in Mercedes' garage today#SkyF1 #MonacoGP pic.twitter.com/4AcghYYDVr