【F1．摩納哥站】C朗一家造訪咸美頓車房　車隊齊向尼基勞達致敬

葡萄牙球星C朗拿度剛為祖雲達斯在意甲完成8連霸偉業，在球季結束後與家人享天倫之樂，與女友及兒子一同在F1摩納哥站現身，造訪平治車隊咸美頓的車房，小C朗更坐上咸美頓的戰車上。

有別於一般F1分站，摩納哥站的傳統是周四舉行練習賽，而一眾車手亦齊集歷史悠久的摩納哥賽道，為本周末的賽事作好準備。F1賽事一向吸引不少名人到場支持，效力祖雲達斯的球星C朗拿度與女友及兒子，昨日（23日）一同造訪摩納哥站。C朗一家當然成為焦點所在，他們在工作人員陪同下參觀賽道，C朗亦親切地向在旁的觀眾揮手。

C朗拿度在今季協助祖雲達斯完成聯賽8連霸偉業。（路透社）

C朗拿度一家在工作人員陪同下，參觀摩納哥的賽道。（美聯社）

C朗成為焦點，女友同樣搶鏡（按圖放大）：

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及後，C朗一家前往平治車隊咸美頓的車房，兩位體壇巨星見面時立即相擁問好。二人言談甚歡，咸美頓更親自地抱起戴着平治帽子的小C朗，讓他一嘗坐在戰車駕駛座的滋味，小C朗固然十分享受，C朗亦立即上前為兒子拍照留念。咸美頓及後亦與C朗一家在車房中合影，並齊齊在社交網站上載合照。

C朗與咸美頓兩位體壇巨星，見面時當然相擁互相問好。（美聯社）

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When the 5-time F1 champ met the 5-time Ballon d'Or winner!@LewisHamilton, @Cristiano (and Ronaldo Jr) spent some time together in Mercedes' garage today#SkyF1 #MonacoGP pic.twitter.com/4AcghYYDVr — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 23, 2019

咸美頓的人緣甚廣，與不少名人私交甚篤，當中包括不少知名的球星，巴西的尼馬及丹尼爾艾維斯早前在西班牙站時亦有造訪咸美頓的車房。去年在阿布扎比站的煞科戰時，咸美頓與影星韋史密夫亦曾合拍了一系列的「惡搞」短片。

二人各自亦在Instagram中上載合照。（Instagram截圖）

另外，名宿尼基勞達（Niki Lauda）在本周一（20日）因病去世，不少車隊在今站亦特意在戰車上加上向該名名宿致敬的字句，而法拉利的華迪爾更在頭盔上印上「Niki Lauda」，懷念該名3屆世界冠軍。