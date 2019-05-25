【F1．摩納哥站】陸克萊主場出戰失頭威　法拉利Q1失誤致黯然出局

在傳統的一級方程式賽車（F1）摩納哥站作賽，素向以難超爬頭見稱，所以今日（25日）的排位賽更為重要，但主場出戰的法拉利車手陸克萊卻爆冷於第一節排位後出局，在正賽只能以16位起步，對他的戰績將大有影響。

今季加盟法拉利的摩納哥年輕車手陸克萊（Charles Leclerc），表現並不失禮，首度以法拉利在主場出戰的他，當然希望在蒙地卡羅取得佳績。陸克萊在排位賽前的第三節練習中，力壓保達斯及咸美頓兩名平治車手，取得首位，為之後的排位賽注下強心針。

主場出賽的陸克萊深受歡迎，亦不斷為支持者簽名。（美聯社）

巴黎聖日耳門球星麥巴比亦現身蒙地卡羅。（路透社）

陸克萊在首節排位完成首個快圈後，雖然他的戰車駕過橋磅（Weighbridge），及後需要車隊工作人員將戰車推回橋磅，但他亦有足夠時間再造快圈。當時陸克萊的時間未能確保第二節的資格，雖然他曾詢問車隊是否有必要再造時間，但車隊認為他的時間足以過關，所以未有再度派該名摩納哥車手返回賽場。

及後，賽道情況略有改善，不少車手造出更佳的時間，分別超越陸克萊，結果他未能晉身第二節排位，在正賽只能以16位起步，對他在主場取得佳績將會是一大相當大的考驗。

主場出戰的陸克萊，因車隊失誤，在正賽只能以第16位起步。（路透社）

為了紀念早前去世的洛達，平治車隊特意以紅色的保護頭部裝置，向生前經常戴紅帽的洛達致敬。（路透社）

意外出局後，在車房的陸克萊深表無奈，不斷搖頭，並走向車隊工作人員身旁詢問發生何事，工作人員則拍一拍陸克萊的肩膀作安慰。

對於主場在Q1出局，陸克萊當然感到不是味兒，賽後接受訪問時，他希望車隊給予他一個解釋：「我對今日的成績十分失望，我完成首個快圈後返回車房，我曾問車隊工作人員是否肯定不用再造快圈，他們認為過關沒有問題，及後我再問一次，我未有得到任何答案。過磅問題對再出賽道絕不成問題，我們有足夠時間，在油量及輪胎上亦然，我希望得到一個合理的解釋。」

He deserved better than being out in Q1 in his home GP #MonacoGP 🇲🇨😫😭. We have no words other than feeling very sorry for #Charles16. Never give up @Charles_Leclerc we are with you ❤️#F1 #ForzaLeclerc #DagheCharles 💪🏼 pic.twitter.com/XvMNbASpM7 — essereFerrari 🇮🇹🏁🏎 (@EFerrarialways) May 25, 2019

法拉利工作人員安慰意外出局的陸克萊。（Twitter截圖）

陸克萊的隊友華迪爾在第三節練習時撞車，未有影響他出戰排位賽，他在首節排位時同樣未如理想，但他在末段再造快圈，逃過一劫，最終以第4位完成排位賽。「平治雙雄」咸美頓及保達斯再度包辦前兩位起步，紅牛的韋斯達賓緊隨其後列第3位。