2019世界女子排球聯賽澳門站今日（28日）上演首個賽日，開鑼戰中，今屆聯賽未嘗首勝的韓國女排爆冷直落三局大勝比利時。 韓國女排今場發揮超水準，全場升球86次的二傳手李多英應記一功，而今場勝仗，亦代表新任意籍教練拉華連尼（Stefano Lavarini）的歐化訓練方式終見其效。

韓國及比利時兩隊二傳手成為今場關鍵，比利時隊長伊爾卡雲迪韋花（Ilka Van De Vyver）上屆初賽造出924次升球，為各國眾球員之最；韓國則擁有被網民譽為「美女排球手」的李多英。

二傳手李多英被網民譽為「美女排球手」。（梁鵬威攝）

今場韓國落力防守，顯得比利時進攻乏力。（梁鵬威攝）

綜觀全場賽事，韓國進攻防守皆打出超水準表現，李多英狀態明顯較佳，升球恰到好處，配合槌手姜素輝及接應金姬真，韓國進攻如入無人之境，最終以25：15、25：17及25：21擊敗比利時。

比利時隊長伊爾卡雲迪韋花打足三局，惜未能扭轉敗局。（梁鵬威攝）

李多英今場升球86次，其表現為韓國大勝之原因。（梁鵬威攝）

引入新教法 獲球員支持

韓國取得今屆聯賽首勝。賽後隊長金秀智盛讚新任意籍教練拉華連尼（Stefano Lavarini），「球隊正在適應新教練的訓練風格，對他的歐式執教相當滿意。」

比利時隊長伊爾卡雲迪韋花的妹妹朱迪雲迪韋花（15號）同樣有入選國家隊陣容，但今場未有上陣。（梁鵬威攝）

以一場大勝迎來今屆聯賽首勝，韓國換新帥後有個好開始。（梁鵬威攝）

比利時教練克格特（左）、韓國教練拉華連尼（右）。（梁鵬威攝）

至於拉華連尼認為這場大勝相當重要，「今場比賽球隊展示了與上一站不同的態度，贏得比賽令球隊更有自信，更相信現時她們所受的訓練方式是正確的。」拉華連尼今季帶領巴西球會Minas奪得球會17年以來首個超級聯賽冠軍，實力絕對有所保證。

伊爾卡雲迪韋花賽後表示球隊今場未能找到自己節奏，是一場艱難的比賽。（梁鵬威攝）